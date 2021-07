Korzystając z tego, że w języku rosyjskim słowo „russkij” znaczy zarówno „ruski”, jak i „rosyjski” (w sensie etnicznym, ale nie państwowym), Putin nie tylko utożsamia dawną Ruś z Rosją, lecz także rości sobie prawa do dziedzictwa WKL: „Po najeździe Batu-chana (…) północno-wschodnia Ruś popadła w zależność od Ordy, ale zachowała ograniczoną suwerenność. Południowe i zachodnie ziemie ruskie przeważnie weszły w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego, które – chcę to podkreślić – w dokumentach historycznych nazywało się Wielkim Księstwem Litewskim i Ruskim” – pisze. „Na Kulikowym Polu ramię w ramię z wielkim księciem moskiewskim Dymitrem Iwanowiczem zmagali się wojewoda Bobrok z Wołynia, synowie wielkiego księcia litewskiego Olgierda – Andrzej Połocki i Dymitr Briański. Wojska na bój z Mamajem prowadził wielki książę litewski Jagiełło, syn księżnej twerskiej. Wszystko to są stronice naszej wspólnej historii” – dodaje.