Fudan, jeden z najlepszych uniwersytetów na świecie, to oczko w głowie Viktora Orbána. To on od początku koordynuje wszystkie zagadnienia związane z umiejscowieniem uniwersytetu. Po wyrzuceniu Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego George’a Sorosa, który za nową siedzibę obrał Wiedeń, Fidesz zintensyfikował zabiegi prowadzące do zacieśnienia współpracy z Chińczykami. Jak pisze Szabolcs Panyi, jeden z najlepszych węgierskich dziennikarzy śledczych, na łamach „China Observers” i Direkt36, już wiele lat temu prezes banku centralnego György Matolcsy mówił, że kooperacja chińsko-węgierska jest powiązana z Inicjatywą Pasa i Szlaku (BRI). W kwietniu minister innowacji i technologii László Palkovics i dyrektor Uniwersytetu Fudan Xu Ningsheng podpisali umowę o współpracy strategicznej, która umożliwia budowę filii szkoły w Budapeszcie. W dniu, w którym węgierska reprezentacja po raz pierwszy wybiegła na boisko w ramach mistrzostw Europy w piłce nożnej, Zgromadzenie Krajowe uchwaliło ustawę, na mocy której przekazano grunty pod zabudowę.