Polska była jednym z dwóch krajów, w których przeprowadzono kontrolę, nie tylko ze względu na to, że agencja ma tu siedzibę, ale też dlatego, że polska granica jest zewnętrzną granicą UE . Jakie wnioski z wizyty w Polsce? Frontex może doprowadzić do znaczącego drenażu kadr państw członkowskich. – Nie chodzi jedynie o wyniki kontroli w Polsce, bo to samo wyniknęło we Włoszech oraz z kwestionariuszy, które otrzymaliśmy od innych krajów. Jest obawa o drenaż mózgów; o to, że ludzie zaczną odpływać np. ze Straży Granicznej w Polsce do Frontexu, gdzie warunki są nieco inne. To się oczywiście odbędzie kosztem służb krajowych – podkreśla członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Kraje członkowskie będą więc przegranymi netto całego procesu wzmacniania ochrony granic zewnętrznych UE. – Oczywiście nie należy tu winić samego Frontexu, ale ocenę całego procesu powinna wziąć na siebie Komisja Europejska. Mówimy o wielkim projekcie, bo przecież Frontex może stać się instytucją o największej liczbie pracowników – dodaje Brincat.