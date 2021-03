Sprawa Paniszewej poszerza konflikt na polską mniejszość. 18 marca prokuratura wniosła do sądu o likwidację placówki im. Traugutta. Dwa dni wcześniej śledczy weszli do szkoły ZPB im. Stefana Batorego w Grodnie. Interesowali się nauczycielami i podręcznikami. Zapowiedzieli, że placówkę czekają kontrole strażaków i sanepidu. Jak pisze portal ZnadNiemna.pl, podobny los czeka szkoły w Baranowiczach, Brześciu, Lachowiczach i Wołkowysku. – Na rozmowy profilaktyczne wzywani są przez urzędników białoruskich uczniowie polskich szkół społecznych oraz ich rodzice. Nie wykluczam, że dojdzie do sytuacji, w której będziemy musieli tajnie uczyć języka polskiego, jak robili to Polacy w czasach zaborów – komentowała Borys w rozmowie z należącym do ZPB portalem.