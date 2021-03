W latach 2019–2020 dominowały już jednostki należące do właścicieli z państw Bliskiego Wschodu, które nie dołączyły do sankcji albo – to przypadek Syrii Baszara al-Asada – pod presją Moskwy uznały aneksję Krymu. Efekt wychowawczy jeszcze lepiej widać, jeśli przeanalizować bandery, pod jakimi statki wpływają do portów Krymu (zwykle nie pokrywają się one z państwem rejestracji właściciela statku). Banderę włoską po raz ostatni widziano tam w październiku 2014 r., turecką – w kwietniu 2015 r., a grecką – w lipcu 2015 r. Coraz większą rolę odgrywają jednostki z trójkolorową banderą Syryjskiej Republiki Arabskiej, której przywódca w zamian za wojskową pomoc Kremla synchronizuje z nim swoją politykę zagraniczną.