Niemiecka strategia szczepień jest podobna do tej, którą mamy w Polsce. W pierwszej kolejności służba zdrowia , potem najstarsi i najbardziej narażeni. Według zapowiedzi rządowych do końca pierwszego kwartału Berlin powinien odebrać w sumie 11–13 mln dawek od koncernów Biontech/Pfizer i 2 mln dawek od Moderny. Do tego dojdzie jeszcze niesprecyzowana liczba szczepionek od firmy AstraZeneca. Czyli w sumie będzie to co najmniej 13–15 mln dawek. Biorąc pod uwagę liczbę ludności, są to porównywalne wielkości dostaw – do Polski ma trafić 6–7 mln dawek.