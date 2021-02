Wątpliwości prawników wywołała forma sankcji , a zwłaszcza objęcie nimi obywateli Ukrainy i spółek zarejestrowanych w tym kraju, choć prawo pozwala na to jedynie w przypadku finansowania terroryzmu. Poseł OPZŻ Wadym Rabinowycz w parlamencie określił decyzję mianem „natarcia zielonego faszyzmu”, nawiązując do koloru kojarzącego się z nazwiskiem szefa państwa, krzyczał „no pasarán!” i zaintonował radziecką pieśń wojenną „Wstawaj, strana ogromnaja” (Powstań, wielki kraju). Zapowiedziano skargę do Sądu Najwyższego i wniosek o impeachment Zełenskiego. Pracownicy trzech kanałów, których łączna oglądalność wynosiła 4,5 proc., poskarżyli się na atak na wolność słowa, szefowa rosyjskich mediów państwowych Margarita Simonian zaprosiła ich do pracy w Moskwie, a Artem Marczewski, menedżer 112, będzie walczył o immunitet w marcowych wyborach uzupełniających do parlamentu.