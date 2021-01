"Dostawa szczepionki to nie tylko kwestia zdrowia i życia Ukraińców, ale też polityki i geopolityki" - podkreślił Zełenski.

Zaznaczył, że szczepionek przeznaczonych dla Ukrainy w ramach inicjatywy COVAX nie wystarczy, by zaszczepić w 2021 roku "krytycznie konieczną liczbę ludności" - czytamy w komunikacie opublikowanym na prezydenckim portalu. W związku z tym zaapelował o aktywniejsze zaangażowanie KE w negocjacje prowadzone przez Kijów z producentami.

Według Zełenskiego "przyspieszenie dostawy szczepionki może być silnym sygnałem tego, że UE rada jest widzieć Ukrainę przy jednym stole nie tylko, kiedy wszystko jest dobrze, ale też w trudnych sytuacjach".

Szefowa KE powiedziała, że w 2021 roku zarówno kraje członkowskie UE, jak i państwa sąsiednie otrzymają wystarczającą liczbę dawek szczepionki - napisano w komunikacie.

Wcześniej w tym tygodniu premier Denys Szmyhal przekazał, że Ukraina liczy na to, że w lutym w ramach inicjatywy COVAX otrzyma 100-200 tys. dawek szczepionki przeciw Covid-19 firm Pfizer-BioNTech. Według niego w ramach tej inicjatywy Ukraina w ciągu roku otrzyma 8-16 milionów dawek szczepionki. Kijów podpisał też umowę w sprawie zakupu szczepionki od chińskiej firmy Sinovac, obejmującą 1,9 mln dawek preparatu.

COVAX to uruchomiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) program mający zapewnić dostęp do szczepionek 92 najuboższym państwom.

W piątek główny lekarz sanitarny kraju Wiktor Laszko zapowiedział, że szczepienia ruszą na Ukrainie orientacyjnie 15 lutego. Wtedy do zamieszkanego przez ok. 40 mln ludzi kraju mają dotrzeć pierwsze preparaty.

Opracowany plan szczepień przewiduje bezpłatne podanie preparatu 14,4 mln Ukraińców od lutego do grudnia br.