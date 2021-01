"To dalsze niebywałe opóźnienie" - tak Arcuri cytowany przez Ansę odniósł się do kolejnej zmiany w programie dostaw szczepionki do Włoch.

W poniedziałek przekazano 103 tysiące dawek z 397 tysięcy przewidzianych na ten tydzień.

We wtorek ma dotrzeć transport ponad 53 tysięcy dawek, a w środę pozostałych 241 tysięcy.

Biuro nadzwyczajnego komisarza, odpowiedzialnego za kampanię szczepień, otrzymało tę informację od koncernu z wyjaśnieniem, że opóźnienie wynika z nowego planu dystrybucji w przyszłych tygodniach.

Na wtorek zapowiedziano naradę Arcuriego z władzami regionów, w trakcie której ma zostać omówiona propozycja "mechanizmu solidarności". Zgodnie z nim te regiony, które mają większe zapasy w magazynach, przekazałyby ich część tym, gdzie jest ich mniej i gdzie zaczyna się podawanie drugiej dawki szczepionki.

Polemika zaczęła się już w niedzielę, gdy okazało się, że koncern Pfizer zmniejszył o 165 tys. liczbę dawek szczepionki przeciw Covid-19, która w tym tygodniu będzie dostarczona do Włoch. Planowaną liczbę 562 tys. zredukowano o 29 procent.

W wydanym komunikacie biuro komisarza podkreśliło, że decyzja producenta była "jednostronna" i została ogłoszona "bez uprzedzenia".

Ponadto według Arcuriego firma "jednostronnie redystrybuowała dawki, które mają zostać dostarczone do 293 punktów szczepień".

"Arbitralna dystrybucja, postanowiona przez firmę, która nie została wspólnie uzgodniona ani zakomunikowana urzędowi komisarza, doprowadzi do asymetrii między poszczególnymi regionami, z różnym stopniem redukcji dostaw" - wyjaśniono w nocie.

We Włoszech zaszczepiono dotąd ponad 1,2 mln osób. W niektórych regionach już trwa podawanie drugiej dawki.

W piątek koncerny farmaceutyczne Pfizer i BioNTech podały, że opracowały plan, który pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych w Europie i zapewni znacznie więcej dawek szczepionki przeciw Covid-19 w drugim kwartale. Jak wyjaśniły, aby ten cel został osiągnięty, konieczne będzie tymczasowe zmniejszenie liczby dawek dostarczanych w nadchodzącym tygodniu.