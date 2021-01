Szef ukraińskiego rządu mówił o tym w opublikowanym w poniedziałek wywiadzie dla agencji Interfax-Ukraina.

Jak sprecyzował, preparaty producentów, z którymi Ukraina prowadzi negocjacje, przeszły dwa etapy badań klinicznych i przechodzą trzeci etap, są rejestrowane w innych krajach i w Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jako oficjalna i zalegalizowana szczepionka.

Ukraina jest członkiem inicjatywy COVAX, "zwracaliśmy się też do wszystkich naszych partnerów w sprawie konieczności dostawy pierwszych partii szczepionki w jak najszybszym terminie" - dodał Szmyhal. Zapewnił, że jego kraj otrzyma szczepionkę "nie później niż w lutym".

Według niego w pierwszych partiach będą dostępne trzy szczepionki - podała Interfax-Ukraina. Premier wskazał, że wszystkie z nich będą licencjonowane na Ukrainie, zaakceptowane przez WHO, a także inne kraje, "będą to szczepionki z potwierdzoną procentowością skuteczności" - czytamy.

Agencja zapytała premiera, kiedy na Ukrainie będzie możliwość komercyjnego zaszczepienia się przeciw Covid-19. "Kiedy tylko szczepionki w przyspieszonym trybie będą zarejestrowane na Ukrainie, komercyjne przedsiębiorstwa niezwłocznie będą miały możliwość dostarczania tych szczepionek na Ukrainę. Następnie to już pytanie do takich przedsiębiorstw, one też prowadzą swoje negocjacje i zawierają umowy. Jestem pewien, że to będą równoległe procesy do państwowych szczepień" - odpowiedział Szmyhal.

Z kolei w sobotę portal RBK-Ukraina podał, że szczepienie komercyjne nie będzie dostępne wcześniej niż w drugiej połowie roku. Serwis powołał się na Jewheniję Krawczuk, deputowaną rządzącej Sługi Narodu, która uczestniczyła w spotkaniu z ministrem ochrony zdrowia Maksymem Stepanowem. Jak dodano, Stepanow podkreślił, że obecnie producenci prowadzą rozmowy z organami państwowymi, a nie ze strukturami komercyjnymi.

Premier odniósł się też do doniesień w sprawie rzekomych potajemnych szczepień przeciw Covid-19 na Ukrainie. Na początku miesiąca biznesmen i właściciel portalu Obozrevatel Mychajło Brodskyj napisał, że potajemnie zaszczepiła się grupa ukraińskich VIP-ów, w tym niektórzy obecni deputowani i członkowie rządu.

Szmyhal zaznaczył, że w tej sprawie wszczęto śledztwo, zlecił też odpowiednie działania ministerstwu ochrony zdrowia i resortowi spraw wewnętrznych.

Minionej doby na Ukrainie odnotowano najmniej zakażeń koronawirusem od września - nieco ponad 3 tysiące. Zmarło 67 osób, a wyzdrowiało ponad 5,2 tys. pacjentów. Przeprowadzono tego dnia ok. 13,2 tys. testów.

Minister ochrony zdrowia poinformował w poniedziałek, że poprzedniego tygodnia w kraju potwierdzono ok. 44,6 tys. infekcji, ponad 13,5 tys. osób hospitalizowano. Stepanow zaznaczył, że sytuacja z Covid-19 pozostaje "dosyć napięta", a zachorowalność utrzymuje się na wysokim poziomie.