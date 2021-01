"Przed Joe Bidenem stoi teraz trudne zadanie. Musi on zapewnić pokój i jedność; musi pokonać głębokie podziały i zająć się ważnymi kwestiami przyszłości - przezwyciężeniem pandemii, sposobem radzenia sobie z globalnym kryzysem gospodarczym (...), ochroną naszej planety przed zmianami klimatycznymi, postępem cyfryzacji i przede wszystkim, wzmocnić demokrację" - oznajmiła von der Leyen, odnosząc się jednocześnie do środowych zamieszek w stolicy USA.

"To, co wydarzyło się w środę w Waszyngtonie, jest przerażające i oburzające. Jednak fakt, że tej samej nocy Joe Biden został zatwierdzony jako następny prezydent Ameryki, pokazuje, jak odporna jest amerykańska demokracja" - skonstatowała szefowa KE. Zapewniła ona, że Europa jest gotowa do bardzo bliskiej współpracy z nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych.

W środę w Waszyngtonie wybuchły zamieszki po tym, gdy zwolennicy odchodzącego prezydenta Donalda Trumpa wtargnęli do budynku Kapitolu.