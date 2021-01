Teheran podał, że zainterweniował, bo doszło do wycieku, a co za tym idzie – zagrożenia skażenia wód Zatoki Perskiej. Amerykański Departament Stanu wezwał do uwolnienia tankowca i ostrzegł, że stacjonująca w Bahrajnie V Flota przygląda się sytuacji. Przejęcie jednostki może nie być przypadkiem, gdyż wkrótce ma dojść do rozmów między Teheranem a Seulem w sprawie 7 mld dol., które Korea Płd. zamroziła, gdy USA w 2018 r. przywróciły sankcje na Iran.