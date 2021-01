Jak podaje lokalna telewizja NY1 w 2020 roku miało miejsce w „Wielkim Jabłku” 1 531 incydentów z użyciem broni palnej. Stanowi to skok o 97 proc. w porównaniu z 777 strzelaninami w 2019 roku. Od kul w zeszłym roku obrażeń doznało 1 868 osób. Było ich więcej o 102 proc. w zestawieniu z rokiem 2019.

W ostatnim czasie najwięcej ludzi zginęło w Nowym Jorku w 2011 roku. Śmierć od kul poniosło wówczas 515 osób.

Według NY1 oczekuje się, że burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio i komisarz policji w mieście Dermot Shea wezmą wkrótce udział w briefingu poświęconym przestępczości kryminalnej. Mają omówić przyczyny pogorszenia sytuacji oraz plany ograniczenia przemocy.

Telewizja FOX News odnotowała w oparciu o statystyki, że miniony rok przyniósł w Chicago, Nowym Jorku, Filadelfii i Los Angeles liczbę strzelanin i ich ofiar należącą do najwyższych w ostatnim czasie.

„Chicago, niegdyś nazywane stolicą morderstw w kraju, odnotowało w ubiegłym roku największą liczbę zabójstw ze wszystkich głównych miast. Do 27 grudnia zginęły 762 osoby, co stanowi 55 proc. wzrost w stosunku do 491 zabójstw zarejestrowanych w 2019 roku” – poinformował FOX News przypominając, że Chicago najwięcej zabójstw -771- odnotowało w 2016 roku.

Powołując się na dane z departamentu policji w Chicago telewizja amerykańska podała, że do 27 grudnia odnotowano tam łącznie 3 237 strzelanin. Było ich o 53 proc. więcej od 2 120 zgłoszonych w tym samym okresie w 2019 roku.

FOX News zalicza do miast najbardziej objętych przemocą także Filadelfię i Los Angeles. W Filadelfii doszło w ubiegłym roku do 3 884 strzelanin. Ranne zostały 2 222 osoby. Dla porównania 1 446 osób doznało obrażeń w 2 339 incydentach z udziałem broni palnej w tym samym okresie roku 2019.

Z kolei cytowany przez FOX News departament policji Los Angeles ogłosił, że na 12 grudnia zarejestrowano 2 750 strzelanin i 1 226 ich ofiar. W tym samym okresie roku 2019 zarejestrowano 2 018 strzelanin i 961 ofiar użycia broni palnej.