Wojsko ostrzegło mieszkańców, by przebywali w pobliżu schronów „z powodu sytuacji w sferze bezpieczeństwa”. Zaapelowało też, by unikać podróży, o ile to możliwe. (PAP)

Minister obrony: przypuściliśmy „prewencyjny atak” na Iran

Izrael przypuścił „prewencyjny atak” na Iran – poinformował w sobotę minister obrony Izraela Israel Kac. Dodał, że ze skutkiem natychmiastowym wprowadził „stan wyjątkowy w całym kraju”.

Irańska agencja IRNA poinformowała, że w Teheranie słychać eksplozje i widać gęsty dym.

Reuters: atak w Teheranie nastąpił w pobliżu biura ajatollaha Chameneia; nie ma go w mieście

Armia Izraela uderzyła w Teheranie, jak się wydaje, w pobliżu biur najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu, ajatollaha Alego Chameneia - poinformowała w sobotę agencja Reutera. Urzędnik irański powiedział Reutersowi, że nie ma go w mieście.

Urzędnik powiadomił, że Chamenei został przewieziony w bezpieczne miejsce.

Agencja Tasnim podała, że przestrzeń powietrzna nad Iranem została zamknięta.

Wcześniej irańskie media poinformowały, że w Teheranie słychać było kilka wybuchów. Według agencji Reuters i AP wybuchy słychać było w centrum oraz na północy i wschodzie stolicy Iranu.(