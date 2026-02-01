Opłata za podejście do brzegu fontanny obowiązywać będzie w poniedziałek i piątek od 11.30 do 22.00, a w pozostałe dni od 9.00 do 22. Także 2 lutego, gdy zasady te wejdą w życie, opłata będzie pobierana już od godziny 9.00. Zapłacić można będzie na miejscu, kartą płatniczą. Bilety będą sprzedawane tez w internecie, na stronie www.fontanaditrevi.roma.it i w kasach muzeów w Wiecznym Mieście. Z opłaty zwolnione będą dzieci poniżej 6 lat. Nie muszą też płacić mieszkańcy Rzymu, którzy będą jednak musieli wylegitymować się dokumentem z miejscem zamieszkania.

Fontanna di Trevi: nawet 70 tysięcy turystów na dobę

Władze stolicy Włoch mają nadzieję na ograniczenie zjawiska nadmiernej turystyki, zachowując przy tym publiczny charakter placu, który w ciągu dnia jest niemal zawsze zatłoczony. Zarząd miasta chce również poprawić warunki oglądania wyremontowanego w 2024 roku zabytku i mieć środki na jego utrzymanie.

Ci, którzy nie kupią biletu, mogą oglądać Fontannę di Trevi z większej odległości stojąc za barierkami, które już się tam pojawiły. Będzie ona zawsze dostępna bezpłatnie po godzinie 22.00. Nowe zasady wchodzą w życie po trwającym rok monitoringu napływu ludzi na plac przed słynną fontanną. Od grudnia 2024 do grudnia 2025 roku przybyło tam ponad 10 milionów osób; średnio po około 30 tysięcy dziennie. W szczytowym okresie było to 70 tysięcy osób na dobę.