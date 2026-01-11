Zastrzelenie 37-letniej Amerykanki Renee Nicole Good przez funkcjonariusza ICE - Urzędu Celno-Imigracyjnego w Minneapolis wywołało falę protestów. Nie był to jednak odosobniony incydent, lecz kolejny przypadek użycia broni przez pracowników instytucji, która odpowiada za realizację zaostrzonej polityki imigracyjnej administracji Donalda Trumpa.

W ciągu ostatnich czterech miesięcy agenci ICE strzelali do co najmniej 11 osób w pięciu stanach oraz w Waszyngtonie. Oprócz Renee Good w wyniku tych interwencji zginęła co najmniej jeszcze jedna osoba. Wszystkie ofiary w momencie ataku były w swoich pojazdach. Za każdym razem urzędnicy twierdzili, że funkcjonariusze działali w obronie własnej, obawiając się potrącenia przez samochód.

Po tragedii w Minneapolis lokalne i federalne władze szybko przedstawiły sprzeczne wersje wydarzeń. Trump i inni urzędnicy jego administracji zapewniali, że funkcjonariusz działał „w obronie własnej”. Przedstawiciele władz Minnesoty określili te stwierdzenia jako „propagandę” i „bzdury”.

Na nagraniach opublikowanych w mediach społecznościowych po zabójstwie Good widać bordowego SUV-a częściowo blokującego jeden pas ośnieżonej, osiedlowej ulicy. Kierująca pojazdem kobieta delikatnie rusza do przodu, po czym się zatrzymuje i macha ręką, sygnalizując nadjeżdżającym samochodom, by ją ominęły.

Chwilę później nadjeżdża ciężarówka z włączonymi sygnałami świetlnymi. Kobieta ponownie macha ręką, a gdy pojazd się zatrzymuje, wysiadają z niego agenci ICE. Dwóch z nich podchodzi do kierującej i poleca jej opuścić samochód. Jeden próbuje otworzyć drzwi od strony kierowcy i sięga przez okno, trzeci staje przed prowadzonym przez Good autem. W pewnym momencie pojazd zostaje przełączony z biegu wstecznego na jazdę do przodu i rusza. Funkcjonariusz stojący przed samochodem, w pobliżu lewego reflektora od strony kierowcy, wyciąga broń i strzela do kierującej, oddając kolejne strzały, gdy pojazd go mija.

We wrześniu agenci ICE zatrzymali mężczyznę jadącego autem na ruchliwej ulicy pod Chicago. Pochodzący z Meksyku Silverio Villegas-Gonzalez został postrzelony i zmarł mniej niż minutę później. Przedstawiciele Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego oświadczyli, że uderzył on samochodem jednego z funkcjonariuszy i ciągnął go po jezdni, a oficer, który oddał strzał, działał w obronie własnej. Jednak analiza nagrań wideo podaje w wątpliwość kluczowe elementy oficjalnej wersji rządu.

Demonstracje, które odbyły się w różnych częściach kraju po zabójstwie Good, dodatkowo eskalowały, gdy pojawiły się doniesienia o odrębnej strzelaninie z udziałem Straży Granicznej w Portland w stanie Oregon. W jej wyniku dwie osoby zostały ranne. Protestujący w Minneapolis trzymali transparenty z napisami takimi jak „mordercze ICE – precz z naszych ulic”.

Ostre komentarze pod adresem ICE wygłosił także burmistrz Minneapolis, demokrata Jacob Frey. - Wynoście się z Minneapolis - mówił. Wtórował mu burmistrz Portland Keith Wilson. - Wiemy, co twierdzi rząd federalny na temat tego, co się tutaj wydarzyło. Był czas, kiedy mogliśmy im wierzyć na słowo. Ten czas minął dawno temu - stwierdził, odnosząc się do strzelaniny w swoim mieście. Dodał też: - Wzywamy ICE do wstrzymania wszystkich operacji w Portland, dopóki nie przeprowadzona zostanie pełna i niezależna analiza zdarzeń.