Demonstracje dla Gazy w Stambule w Turcji

Tysiące demonstrantów wzięły udział w Wielkim Marszu dla Gazy w Stambule, gromadząc się na Moście Galata, który dzieli miasto na północną i południową część. Wcześniej uczestnicy uczestniczyli w porannych modłach w historycznych meczetach, w tym Hagia Sophia, Fatih i Suleymaniye. Wiele osób niosło flagi Turcji i Palestyny.

Organizatorzy i hasło protestu

Marsz zorganizowały stowarzyszenie Milli Irade Platformu, skupiające setki organizacji pozarządowych, oraz Turecka Fundacja Młodzieży (TUGVA). Demonstranci zgromadzili się pod hasłem: „Nie ustąpimy, nie będziemy milczeć, nie zapomnimy o Palestynie”. W wydarzeniu wzięli udział także artyści, sportowcy oraz kibice największych tureckich klubów piłkarskich – Besiktasu, Galatasaray, Fenerbahce i Trabzonsporu.

Symbolika i bezpieczeństwo podczas demonstracji w Turcji

Na Moście Galata uczestnicy marszu zatknęli duże flagi Turcji i Palestyny, wyrażając solidarność z Palestyńczykami. Tureckie media podkreśliły zwiększone środki bezpieczeństwa w rejonie zgromadzenia, które miały zapewnić porządek i ochronę uczestników.

Tradycja i kontekst polityczny

Podobne demonstracje odbywały się w Stambule już w 2024 i 2025 roku, gromadząc około 450 tys. uczestników. Od wybuchu konfliktu między Izraelem a palestyńską grupą Hamas w 2023 roku władze Turcji wielokrotnie krytykowały działania Izraela, oskarżając rząd Benjamina Netanjahu o zbrodnie przeciw ludności palestyńskiej i porównując go do historycznych postaci odpowiedzialnych za ludobójstwo. Ankara wzywa społeczność międzynarodową do izolacji politycznej i gospodarczej Izraela oraz postulują utworzenie niezależnej Palestyny w granicach z 1967 roku.