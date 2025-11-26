Kallas pochwaliła wysiłki Stanów Zjednoczonych na rzecz pokoju w Ukrainie. Dodała jednak, że nie widać żadnego sygnału ze strony Rosji - która kontynuuje ataki - by chciała ona pokoju.
Unia Europejska o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy
Szefowa dyplomacji UE powiedziała, że Unia wniesie znaczący wkład w gwarancje bezpieczeństwa poprzez finansowanie, szkolenia i wsparcie przemysłu obronnego Ukrainy. - Ale gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy nie zmieniają faktu, że prawdziwym zagrożeniem jest tutaj Rosja - podkreśliła.
- W ciągu ostatnich 100 lat Rosja zaatakowała ponad 19 krajów, niektóre nawet trzy lub cztery razy. Żaden z tych krajów nie zaatakował Rosji - zaznaczyła.
- Dlatego w porozumieniu pokojowym musimy skupić się na tym, jak uzyskać zapewnienie od strony rosyjskiej, aby raz na zawsze powstrzymać agresję i próby zmian granic siłą. Rzadko zdarzają się wojny na świecie, w których sytuacja jest tak jednoznaczna, jak tutaj. Mamy jednego agresora i jedną ofiarę. Należy skupić się na tym, co musi zrobić Rosja, agresor, a nie na tym, co musi poświęcić Ukraina, ofiara - powiedziała Kallas. (PAP)
