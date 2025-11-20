Prezydent Osmani spotkała się w czwartek z przedstawicielami partii politycznych, z którymi omówiła możliwe daty nowych wyborów. „Zgodnie z konstytucją Kosowa i obowiązującym prawem (...) prezydent Republiki Kosowa rozwiązała dziś dziewiątą kadencję Zgromadzenia Republiki Kosowa” – napisano w komunikacie kancelarii.

Konstytucja stanowi, że w przypadku dwukrotnego nieuzyskania stosownej większości głosów w parlamencie dla proponowanego rządu, prezydent ogłasza nowe wybory, które muszą się odbyć w ciągu 40 dni od daty ich ogłoszenia.

W środę Glauk Konjufca, wiceprzewodniczący partii Samostanowienie, nie uzyskał wymaganej liczby głosów do utworzenia nowego gabinetu. Wcześniej także Albinowi Kurtiemu, liderowi tej partii sprawującemu obecnie urząd tymczasowego premiera, nie udało się zdobyć poparcia dla proponowanego składu rządu.

Impas polityczny utrzymuje się w Kosowie od wyborów parlamentarnych z 9 lutego. Wygrało w nich rządzące w poprzedniej kadencji Samostanowienie, które jednak utraciło zdolność do samodzielnego rządzenia.