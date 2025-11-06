Urodziłeś się w 2007 r.? Odkrywaj Unię Europejską z bezpłatnym biletem kolejowym – zachęca na swojej stronie internetowej Komisja Europejska. Osiemnastolatkowie z krajów Unii Europejskiej oraz państw uczestniczących w programie Erasmus+ dostali szansę na niezapomnianą przygodę. Zostało już tylko część dni na aplikowanie.

Darmowe bilety na przejazdy pociągami. Kto może wziąć udział?

W obecnej edycji DiscoverEU mogą wziąć udział osoby, które ukończą 18 lat w 2025 roku, obywatele lub rezydenci jednego z państw Unii Europejskiej lub krajów stowarzyszonych z programem Erasmus+. Żeby ubiegać się o bilet wystarczy złożyć wniosek przez internet (w pojedynkę lub grupowo) i czekać na wynik losowania. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 13 listopada 2025 roku w południe (czasu brukselskiego).

Darmowa podróż pociągiem przez miesiąc. Na czym polega program DiscoverEU?

Wybrani uczestnicy otrzymają bilet kolejowy uprawniający do podróży najprzyjaźniejszymi środowisku środkami transportu – najczęściej pociągami. W określonych przypadkach dopuszczalne będą też inne środki lokomocji. Zwycięzcy będą mogli zrealizować wyjazd w wybranym przez siebie okresie, trwającym minimum jeden, a maksymalnie trzydzieści dni, w ramach tzw. okresu podróży – planowo od 1 marca 2026 roku.

Zniżki na noclegi, wydarzenia, transport lokalny

Każdy, kto dostanie się do programu, otrzyma również DiscoverEU discount card, czyli specjalną kartę rabatową. Umożliwia ona korzystanie z szeregu zniżek na noclegi, wydarzenia kulturalne, sportowe, transport lokalny oraz wiele innych usług i atrakcji dostępnych w Europie.

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością

Komisja Europejska zadbała także o równość szans. Osoby z niepełnosprawnością lub innymi poważnymi problemami zdrowotnymi otrzymają niezbędne wsparcie techniczne i finansowe, aby udział w programie był dla nich możliwy i komfortowy.

Program DiscoverEU - jak aplikować?

Szczegóły dotyczące programu, formularz rejestracyjny oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć na oficjalnej stronie Komisji Europejskiej: DiscoverEU - apply now.

Warto działać szybko – aplikacje są przyjmowane tylko do 13 listopada.

Program DiscoverEU działa od 2018 roku, skorzystało z niego już ponad 355 000 osób. Najczęściej aplikują młodzi ludzie z Hiszpanii, Włoch, Niemiec i Polski.