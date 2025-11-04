Rzecznik firmy zajmującej się kontrolą ruchu lotniczego, Skeyes Kurt Verwilligen, poinformował, że krótko przed godz. 20 otrzymano zgłoszenie o przelocie drona nad terenem lotniska w Brukseli. - W ramach środków ostrożności cały ruch lotniczy został tymczasowo wstrzymany – przekazał.
Choć przyloty zostały przekierowane na lotnisko w Liege, to - jak poinformowała agencja Reutera w kolejnej depeszy - ten belgijski port został również tymczasowo zamknięty po zauważeniu drona w jego pobliżu. (PAP)
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję