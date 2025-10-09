Szefowa dyplomacji o planie pokojowym dla Strefy Gazy: znaczący przełom

Porozumienie w sprawie pierwszego etapu planu pokojowego w Strefie Gazy oznacza znaczący przełom - oświadczyła w czwartek szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. UE dołoży wszelkich starań, aby wesprzeć wdrożenie tej inicjatywy - dodała.

- Jest to ogromne osiągnięcie dyplomatyczne i realna szansa na zakończenie wyniszczającej wojny i uwolnienie wszystkich zakładników - podkreśliła Kallas.

W nocy ze środy na czwartek prezydent USA Donald Trump poinformował, że Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap jego planu pokojowego dla Strefy Gazy. Przekazał, że zgodnie z przyjętymi ustaleniami wszyscy zakładnicy przetrzymywani przez Hamas zostaną wkrótce uwolnieni, a Izrael wycofa swoje wojska na uzgodnione wcześniej pozycje.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen z zadowoleniem przyjęła w czwartek ogłoszenie porozumienia w sprawie zawieszenia broni i uwolnienia zakładników w Strefie Gazy, opartego na planie zaproponowanym przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Jej zdaniem to szansa na trwały pokój.

„To szansa na wytyczenie wiarygodnej drogi politycznej prowadzącej do trwałego pokoju i bezpieczeństwa” - napisała szefowa KE.

Von der Leyen pochwaliła wysiłki dyplomatyczne Stanów Zjednoczonych, Kataru, Egiptu i Turcji, które doprowadziły - jak oceniła - do osiągnięcia przełomu. Wyraziła również zadowolenie z poparcia dla porozumienia ze strony rządów Izraela i Autonomii Palestyńskiej.

- Wszystkie strony muszą w pełni przestrzegać warunków porozumienia. Wszyscy zakładnicy muszą zostać bezpiecznie uwolnieni. Należy ustanowić trwałe zawieszenie broni. Cierpienie musi się skończyć – oświadczyła szefowa KE na platformie X.

Von der Leyen podkreśliła, że Unia Europejska będzie nadal wspierać szybkie i bezpieczne dostarczanie pomocy humanitarnej do Gazy. Zapewniła też, że gdy nadejdzie odpowiedni moment, UE będzie gotowa zaangażować się w proces odbudowy i rekonstrukcji regionu.

„Dzisiejsza okazja powinna zostać wykorzystana. To szansa na wytyczenie wiarygodnej drogi politycznej prowadzącej do trwałego pokoju i bezpieczeństwa, opartej na rozwiązaniu dwupaństwowym” – dodała we wpisie na platformie X.

Premier Wielkiej BrytaniI: osiągnięcie porozumienia w sprawie Strefy Gazy to chwila głębokiej ulgi

Brytyjski premier Keir Starmer oświadczył w czwartek, że z zadowoleniem przyjął osiągnięcie porozumienia w sprawie pierwszego etapu planu pokojowego dla Strefy Gazy. Podkreślił, że jest „to chwila głębokiej ulgi, którą odczuł cały świat”, a szczególnie izraelscy zakładnicy i ludność cywilna Strefy Gazy.

Szef brytyjskiego rządu wyraził wdzięczność „dla wysiłków dyplomatycznych Egiptu, Kataru, Turcji i USA, wspieranych przez naszych partnerów regionalnych, w zapewnieniu tego kluczowego pierwszego kroku”.

„Porozumienie to musi teraz zostać w pełni i bezzwłocznie wdrożone, a towarzyszyć temu musi natychmiastowe zniesienie wszelkich ograniczeń w udzielaniu pomocy humanitarnej dla Strefy Gazy” – oświadczył Starmer.

Premier w wydanym komunikacie wezwał wszystkie strony konfliktu do „wywiązania się z podjętych zobowiązań, zakończenia wojny, zbudowania fundamentów sprawiedliwego i trwałego zakończenia konfliktu oraz zrównoważonej drogi do długoterminowego pokoju”. Zapewnił, że Wielka Brytania „poprze te kluczowe, natychmiastowe kroki oraz kolejny etap rozmów, aby zapewnić pełną realizację planu pokojowego”.

Wojna w Strefie Gazy rozpoczęła się 7 października 2023 r., gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. W niewoli pozostaje obecnie 47 zakładników, według władz Izraela 20 z nich wciąż żyje. Według kontrolowanych przez Hamas władz w Strefie Gazy w izraelskim odwecie zginęło dotąd ponad 67,1 tys. Palestyńczyków.

Rząd Japonii: z zadowoleniem przyjmujemy zatwierdzenie przez Izrael i Hamas planu pokojowego

Rząd Japonii z zadowoleniem przyjął w czwartek zawarcie pierwszej fazy porozumienia pokojowego między Izraelem a Hamasem w sprawie Strefy Gazy. Tokio określiło je jako „ważny pierwszy krok” w kierunku zakończenia konfliktu. Amerykański plan zakłada rychłe uwolnienie wszystkich zakładników i wycofanie wojsk.

- (Ta decyzja) to ważny krok w kierunku uspokojenia sytuacji i urzeczywistnienia rozwiązania dwupaństwowego - ocenił podczas briefingu rzecznik japońskiego rządu, Yoshimasa Hayashi.

- Wysoko cenimy niestrudzone wysiłki krajów pośredniczących, w tym Stanów Zjednoczonych, Kataru, Egiptu i Turcji, i wzywamy wszystkie strony do wiernego i stałego wdrażania porozumienia – dodał.

Hayashi podkreślił gotowość Japonii do dalszego zaangażowania w regionie. „Nasz kraj będzie nadal, w ścisłej współpracy z państwami i organizacjami międzynarodowymi, przyczyniał się do poprawy sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy, a także do międzynarodowych wysiłków na rzecz wczesnej odbudowy” – dodał.

We wrześniu podczas szczytu ONZ w Nowym Jorku Japonia nie dołączyła do rosnącej listy krajów uznających państwowość palestyńską. Mimo to władze w Tokio utrzymują, że rozwiązanie oparte na idei dwupaństwowości jest jedyną realną drogą do pokoju, a uznanie Palestyny jest kwestią czasu, a nie tego, czy w ogóle do niego dojdzie.

Trwający konflikt w regionie rozpoczął się po ataku Hamasu na Izrael w październiku 2023 r., w którym zginęło ok. 1,2 tys. osób. W wyniku masowych działań odwetowych Izraela w Strefie Gazy śmierć poniosło ponad 67 tys. Palestyńczyków.

Szef MSZ Włoch: jesteśmy gotowi wysłać żołnierzy, jeśli będą siły pokojowe w Strefie Gazy

Szef MSZ Włoch, wicepremier Antonio Tajani zadeklarował w czwartek, że jego kraj jest gotów wysłać żołnierzy do Strefy Gazy, gdyby skierowano tam międzynarodowe siły pokojowe. Tak na platformie X odniósł się do ogłoszonego porozumienia między Izraelem i Hamasem w sprawie tego terytorium.

Minister Tajani napisał: „Z Bliskiego Wschodu napływają doskonałe wiadomości - pokój jest bliski. Włochy, które zawsze popierały plan Stanów Zjednoczonych, gotowe są wnieść swój wkład, by umocnić zawieszenie broni, doprowadzić do nowych dostaw pomocy humanitarnej oraz uczestniczyć w odbudowie Strefy Gazy”.

„Jesteśmy również gotowi wysłać żołnierzy w przypadku utworzenia międzynarodowych sił pokojowych, by zjednoczyć Palestynę” - dodał szef włoskiej dyplomacji.

