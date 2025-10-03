Jak poinformowała LETA, na spotkaniu, które odbyło się w czwartek i piątek w kwaterze 3. Brygady Łotewskiej Gwardii Narodowej (ZS) w pobliżu wschodniej granicy kraju, przedstawiciele czterech państw omawiali możliwości wspólnego wzmocnienia Bałtyckiej Linii Obrony, czyli projektu obronnego Litwy, Łotwy i Estonii na granicy z Rosją i Białorusią.

Wzięli w nim udział zastępca sekretarza stanu w łotewskim ministerstwie obrony, generał dywizji Andis Dilans, pułkownik Gunars Vizulis, który jest dowódcą 3. Brygady (ZS), Asko Kivinuk z ministerstwa obrony Estonii, podpułkownik Virginijus Kleponisz ministerstwa obrony Litwy oraz pułkownik Grzegorz Borysewicz z polskiego ministerstwa obrony.

Przedyskutowali oni najnowsze informacje, doświadczenia oraz przyszłe plany wzmocnienia Bałtyckiej Linii Obrony. Łotewska strona przekazała sojusznikom informacje na temat przyjętej w tym tygodniu ustawy o infrastrukturze przeciwmobilnościowej, która ma być ważnym instrumentem we wzmacnianiu wschodniej granicy kraju.

Rozmawiali także o środkach przeciwmobilnościowych i w tym kontekście poruszono kwestię możliwej współpracy przy produkcji min, jak również wspólnych zakupów. W marcu tego roku wszystkie cztery kraje ogłosiły zamiar wycofania się z konwencji ottawskiej o zakazie stosowania min przeciwpiechotnych. (PAP)