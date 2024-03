Rajstopy, goździki i słodki poczęstunek. Międzynarodowy Dzień Kobiet za PRL [GALERIA] »

Międzynarodowy Dzień Kobiet , obchodzony 8 marca, woje początki miało na przełomie XIX i XX wieku. Pierwotnie święto to związane było z ruchami robotniczymi i sufrażystkami walczącymi o prawa wyborcze dla kobiet. Z czasem ewoluowało, przyjmując szerszy kontekst społeczny i polityczny. Inicjatywa ta zyskała międzynarodowy rozgłos w 1910 roku, kiedy to na Międzynarodowej Konferencji Kobiet Socjalistek w Kopenhadze, Clara Zetkin zaproponowała ustanowienie Międzynarodowego Dnia Kobiet, aby promować równouprawnienie i prawa kobiet.

Początkowo święto było ściśle powiązane z ruchami lewicowymi i rewolucyjnymi, a jego data, 8 marca, nabrała szczególnego znaczenia po wydarzeniach rewolucyjnych w Rosji w 1917 roku, kiedy to demonstracja kobiet przyczyniła się do wybuchu rewolucji lutowej. Z biegiem lat Międzynarodowy Dzień Kobiet przekształcił się w globalne święto, podczas którego zwraca się uwagę na osiągnięcia kobiet, walcząc jednocześnie o ich prawa .

W Polsce Ludowej specyfika obchodów Dnia Kobiet różniła się od tego, co można było zaobserwować w innych częściach świata. Święto to było wówczas ściśle związane z ideologią i propagandą państwową, co oznaczało, że jego obchody miały nie tylko podkreślać rolę kobiet w społeczeństwie, ale również ich wkład w budowę socjalistycznej ojczyzny.