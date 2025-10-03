W czerwcu br. przedstawiciele MF poinformowali, że resort dokona ponownego przeliczenia dochodów samorządów z tytułu podatku CIT za lata 2024 i 2025. W odpowiedziach przesłanych PAP resort wyjaśnił, że konieczność przeliczenia danych wynika z aktualizacji danych podatkowych w zakresie CIT za lata 2021 i 2022.

„(…) przedstawiciele Ministerstwa Finansów poinformowali stronę samorządową o dodatkowych środkach dla JST w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku CIT. W projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 1,4 mld zł w celu wyrównania dochodów za lata 2024 i 2025” – czytamy w odpowiedzi MF na pytania PAP.

Ministerstwo zaznaczyło, że podatnicy często składali za ten sam rok kilka informacji na różnych formularzach, np. CIT-ST i CIT-8ST (CIT-ST przestał obowiązywać w 2022 r., mimo to podatnicy wciąż z niego korzystali). „Zdarzały się także sytuacje, gdy podatnicy CIT wpisywali w deklaracjach podatkowych niewłaściwą nazwę gminy lub typ gminy (istnieją bowiem gminy o tej samej nazwie, ale różnych typów: miejska, wiejska). Podatnicy w składanych deklaracjach nie uwzględniali także zmian w podziale administracyjnym kraju, w tym zmiany granic i nazwy gmin. Dodatkowo w wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających lub kontroli podatkowych część deklaracji została anulowana lub zmienione zostały dane w deklaracjach. Zatem dane, które były wykorzystane do wyliczenia dochodów za 2024 r. lub 2025 r., zdezaktualizowały się w wyniku czynności organów KAS” – wskazało MF.

Zgodnie z odpowiedzią resortu wyrównanie otrzymają te samorządy, których łączne dochody, obliczone z uwzględnieniem wpłat do budżetu państwa za 2024 albo korekty z tytułu zamożności za 2025, na podstawie zaktualizowanej bazy danych, będą wyższe od dochodów otrzymanych przez te samorządy za lata 2024 i 2025.

„Przeliczenie dochodów obejmie wszystkie JST. Zostaną przeliczone dochody za 2024 i 2025, według zasad obowiązujących w tych latach, a nie tylko z tytułu udziału w CIT” – doprecyzowało ministerstwo.

Dodało, że dochody samorządów z tytułu udziału w podatku PIT i CIT na rok 2026 będą wyliczane zgodnie z uchwaloną w 2024 r. ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a więc na podstawie dochodów podatników danego podatku z roku 2024. Podobnie będzie również w przypadku potrzeb finansowych JST na rok 2026, które również będą naliczane przede wszystkim według danych z 2024 r.