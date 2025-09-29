Policjanci przed domem Ziobry o świcie

Policjanci przyjechali przed dom Ziobry w poniedziałek po godz. 6:00. Kilkakrotnie dzwonili domofonem do domu, ale nikt nie odpowiedział oraz nie otworzył furtki. Oficer prasowa policji w Skierniewicach, mł. asp. Aneta Placek, poinformowała, że funkcjonariusze podjęli próbę realizację nakazu doprowadzenia świadka, zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie. Dodała, że funkcjonariusze pozostaną na miejscu pod domem Ziobry. Nie chciała jednak poinformować o dalszym planie działania.

Komisja śledcza od miesięcy czeka na przesłuchanie byłego ministra

Na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości, obecnie posła PiS, na posiedzenie sejmowej komisji śledczej zgodził się w połowie września Sąd Okręgowy w Warszawie. Posiedzenie, na którym jedynym punktem ma być przesłuchanie Ziobry, zaplanowano w poniedziałek o godz. 10.30.

Wcześniejsze próby zatrzymania Zbigniewa Ziobry zakończone fiaskiem

Sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa chce przesłuchać Ziobrę od ponad roku. Podobna procedura doprowadzenia b. ministra sprawiedliwości miała miejsce 31 stycznia br. Wówczas policja również nie zastała go w jego domu w Jeruzalu, ale został on zatrzymany po wywiadzie w TV Republika. Nie został wtedy jednak przesłuchany, ponieważ komisja uznała doprowadzenie za nieskuteczne i wnioskowała o areszt do 30 dni, czego sąd nie uwzględnił. (PAP)

