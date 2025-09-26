Syreny mogą wyć od godz. 8 do godzin popołudniowych. W tym czasie będą prowadzone odbiory zmodernizowanych punktów alarmowych systemu SAOL (System Alarmowania i Ostrzegania Ludności) wojewody mazowieckiego.
Włączenia syren, trwające kilkanaście sekund, służą sprawdzeniu poprawności ich działania i nie powinny być traktowane jako sygnały ostrzegawcze. W związku z wystąpieniem tych sygnałów mieszkańcy miasta nie powinni podejmować żadnych czynności. (PAP)
