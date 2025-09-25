Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski był w czwartek pytany w Sejmie przez posłów Prawa i Sprawiedliwości m.in. o sytuację finansową szpitali. Poinformował, że zadłużenie szpitali w pierwszym kwartale br. wyniosło 25,4 mld złotych, w tym zobowiązania wymagalne to 3,4 mld zł.

Przekazał także informacje na temat rozliczenia nadwykonań z drugiego kwartału br. - Jesteśmy na etapie bilansowania umów za drugi kwartał. Nadwykonania nielimitowane za ten okres wynoszą 3,5 mld zł, a niedowykonania 2 mld zł - wyliczył.

Przekazał, że Narodowy Fundusz Zdrowia płaci za nadwykonania wszystkich świadczeń udzielonych dzieciom, a w województwie lubuskim i zachodniopomorskim pozostałe nielimitowane świadczenia.

W środę prezes NFZ Filip Nowak powiedział podczas posiedzenia sejmowej komisji zdrowia, że sfinansowane są świadczenia nielimitowane za pierwszy kwartał 2025 r., a obecnie Fundusz jest na etapie finansowania tych świadczeń za drugi kwartał. - Nie we wszystkich województwach jest to możliwe, żeby zapłacić za te świadczenia nielimitowane bez dodatkowych środków, na przykład dotacji budżetowych. Sytuacja w województwach jest różna - powiedział Nowak.

Zaznaczył, że będą przesuwane środki z niedowykonań, by w miarę możliwości zapłacić za wszystkie świadczenia nielimitowane i być może w niektórych województwach uda się również zapłacić za leki. - Natomiast globalnie bez dodatkowych środków będzie to niemożliwe - dodał.

Nowak powiedział, że początkowo planowana dotacja budżetowa dla NFZ w 2025 r. wzrosła o około 9 mld zł, a po uwzględnieniu innych funduszy plan NFZ wzrósł o 13 mld zł. (PAP)

akar/ mark/