Polskie firmy skorzystają na morskiej energetyce wiatrowej i atomie

Minister energii Miłosz Motyka podkreślił, że podpisane porozumienie dotyczące morskiej energetyki wiatrowej ma być impulsem do zwiększenia udziału krajowych firm w tym sektorze. W pierwszej fazie wynosi on ponad 20 proc., a docelowo w drugiej fazie ma sięgnąć blisko połowy wartości inwestycji.

Motyka wskazał w rozmowie ze Strefą Biznesu, że podobne podejście obowiązuje przy budowie pierwszej elektrowni jądrowej na Pomorzu, gdzie udział polskich firm ma wynieść minimum 40 proc. z łącznej kwoty 192 mld zł. – To na końcu nie jest tak, że to co polskie będzie droższe. To właśnie wspomoże konkurencyjność, większą rywalizację tych firm i obniży ceny. To się więc przysłuży i kosztowo, i w zakresie bezpieczeństwa dostaw – zaznaczył minister.

Energia pod kontrolą państwa. Rząd mrozi ceny i wprowadza bon ciepłowniczy

Sejm i Senat jednogłośnie przyjęły przygotowane przez Ministerstwo Energii ustawy: o zamrożeniu cen energii na IV kwartał 2025 r., wprowadzającą bon ciepłowniczy oraz nowelizującą przepisy o zapasach ropy i gazu. Minister energii podkreślił, że zamrożenie cen energii to nie tylko wsparcie dla gospodarstw domowych, ale także działanie o istotnym znaczeniu makroekonomicznym.

Jak wyjaśnił, ograniczenie wzrostu cen prądu pozwoliło zahamować inflację, bo energia jest jednym z jej głównych nośników. Zapowiedział, że od nowego roku resort podejmie takie działa, aby ceny energii odzwierciedlały stabilniejszą sytuację rynkową i – według analiz resortu – nie powinny przekroczyć obecnego poziomu 500 zł/MWh. Bon ciepłowniczy ma objąć gospodarstwa korzystające z ciepła systemowego w drugiej połowie 2025 r. i w całym 2026 r., a jego maksymalna wartość może sięgnąć ponad 5 tys. zł.

– Chcemy też mobilizować te ciepłownie, rozmawiać z samorządami, jak przygotowywać nowe programy wsparcia, żeby dochodziło do spadków cen ciepła, a nie do ich wzrostów– zaznaczył minister.

Autor: Marek Knitter

