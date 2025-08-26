Minister energii Miłosz Motyka poinformował w rozmowie na antenie radiowej Jedynki, że rząd będzie prowadził dzisiaj dyskusje nad odpowiednią ścieżką obniżenia kosztów energii oraz rozwiązaniem problemów systemowych, w tym związanych z sieciami. Podkreślił jednocześnie, że przygotowywany pakiet antyblackoutowy, mający wyeliminować ryzyko wystąpienia przerw w dostawie prądu lub ograniczyć je do minimum, jest obecnie na końcowym etapie prac rządowych.

Prezydent wetuje ustawę - kontrowersje wokół cen energii

W zeszłym tygodniu prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację tzw. ustawy wiatrakowej. Projekt liberalizował zasady inwestycji w energetykę wiatrową na lądzie oraz przewidywał zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych do końca 2025 roku. Nowela znosiła wprowadzoną w 2016 r. zasadę 10H i wprowadzała 500 m jako minimalną dopuszczalną odległość nowych turbin wiatrowych od budynków mieszkalnych. Obecnie jest to 700 m. Motyka po wecie prezydenta zapowiedział, że rząd przygotuje własny projekt mrożący ceny energii. Jednocześnie Nawrocki podpisał projekt inicjatywy ustawodawczej „wyjęty literalnie” z zawetowanej ustawy. Trafił on już do Sejmu. Przewiduje zamrożenie cen prądu na poziomie 500 zł za MWh netto do końca 2025 roku.

Prezydent również zawetował ustawę o deregulacji w zakresie energetyki. Przepisy podnosiły z 1 do 5 MW próg mocy zainstalowanej instalacji OZE, od którego niezbędne jest uzyskanie odpowiedniej koncesji. Zawetowana ustawa podnosiła również próg mocy instalacji fotowoltaicznej, od którego niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Miał on wzrosnąć ze 150 do 500 kW, pod warunkiem, że instalacja służyłaby wyłącznie do zaspokojenia własnego zapotrzebowania.

Pakiet antyblackoutowy – bezpieczeństwo sieci elektroenergetycznej na finiszu prac

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury elektroenergetycznej Wojciech Wrochna informował pod koniec czerwca, że pakiet antyblackoutowy ma chronić polską infrastrukturę elektroenergetyczną przed zagrożeniami fizycznymi i cybernetycznymi. Dokument powstał we współpracy z PSE i został zatwierdzony przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów.