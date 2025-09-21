Drony w trzech miejscowościach na Mazowszu i Lubelszczyźnie

- Potwierdzamy, że w trzech lokalizacjach - w miejscowości Wodynie, powiat siedlecki, i miejscowości Biała Góra, powiat białobrzeski (woj. mazowieckie), oraz miejscowości Sulmice, powiat zamojski (woj. lubelskie) policja otrzymała trzy zgłoszenia - powiedziała PAP rzeczniczka. Dodała, że części nieustalonych obiektów odnaleziono na terenach leśnych w pewnej odległości od zabudowań mieszkalnych - w miejscowości Wodynie około kilometra od zabudowań, w Białej Górze sześć kilometrów i w Sulmicach półtora kilometra od zabudowań.

Rzeczniczka MSWiA zaznaczyła, że policja po otrzymaniu takich zgłoszeń nie bagatelizuje ich, tylko weryfikuje na miejscu prawdziwość informacji.

- Policja niezwłocznie udała się na miejsce i potwierdziła te zgłoszenia. Zgodnie z procedurą policja niezwłocznie powiadomiła inne służby - Żandarmerię Wojskową, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego i prokuraturę, które również są na miejscu zdarzeń - wskazała Gałecka.

W rozmowie z PAP Gałecka wyjaśniła, że Żandarmeria Wojskowa prowadzi czynności, zabezpiecza teren, zabezpiecza te nieustalone obiekty czy szczątki elementów, które zostały wskazane i znalezione. - Równolegle została poinformowana prokuratura, która prowadzi dalsze działania, powołuje biegłych i po opinii biegłych będzie informowała, czy może udzielać informacji, co to były za elementy, co to były za szczątki - zaznaczyła rzeczniczka MSWiA.

Prokuratura na obecnym etapie nie definiuje, co zostało odnalezione w tych miejscach - poinformowała rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego Anna Adamiak w rozmowie z Polsat News. - To jest zadaniem biegłych, którzy po sporządzeniu opinii, przekażą ją prokuraturze. Wówczas prokurator będzie mógł informować opinię publiczną już o tych ustaleniach - zaznaczyła.

Żandarmeria Wojskowa poinformowała, że podjęła czynności w sprawie znalezionych w niedzielę niezidentyfikowanych obiektów powietrznych - w przypadku szczątków obiektów na Mazowszu - Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, pod nadzorem prokuratorów z Działu do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów, a w woj. lubelskim - Oddział Żandarmerii Wojskowej w Lublinie, pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Okręgowej w Zamościu.

Dron-wabik wśród niezidentyfikowanych obiektów

W przypadku znaleziska w Sulmicach rzecznik prasowy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie mjr Damian Stanula poinformował PAP, że to dron typu Gerbera, tzw. wabik. Według nieoficjalnych informacji część tego drona zatrzymała się na drzewie, część spadła na ziemię.

Wcześniej policja podała, że rano w niedzielę grzybiarze w tych trzech miejscach odnaleźli szczątki obiektów przypominające części dronów i obiekt odpowiadający kształtem dronowi. Policja zawiadomiła Żandarmerię i prokuraturę.(PAP)