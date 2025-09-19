Trwają negocjacje koalicyjne ws. związków partnerskich

Minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek został w piątek zapytany o to, czy w koalicji rządzącej wypracowany został już kompromis w sprawie projektu ustawy regulującej status osoby najbliższej. Przyznał, że "po pierwsze z premierem Kosiniakiem-Kamyszem rozmawiamy na bieżąco o tym, gdzie możemy znaleźć płaszczyzny wspólne w zagadnieniach, które startowo różnią koalicjantów".

Status osób najbliższych – projekt wciąż w konsultacjach

Powiedział, że w niedawnej rozmowie Władysław Kosiniak-Kamysz podtrzymał „chęć znalezienia punktu stycznego pomiędzy dokumentem, który przygotowuje od dłuższego już czasu ministra Kotula a stanowiskiem Polskiego Stronnictwa Ludowego”. Podkreślił, że nie może jeszcze zdradzić, czy to się już zrealizowało. Dodał, że ministra Katarzyna Kotula jest w tej sprawie „wyjątkowo zdeterminowana, ale też cierpliwa”, żeby osiągnąć porozumienie.

– Zależy nam na tym dlatego, że mamy przekonanie, że dla dużej grupy osób jest to bardzo potrzebny pakiet rozwiązań prawnych i ciągle czekamy. Jestem gotowy wspierać rozmowy, które prowadzi pani ministra z Polskim Stronnictwem Ludowym, żeby spróbować znaleźć to ostateczne porozumienie. Na dziś jeszcze go nie mamy – zaznaczył.

Minister Berek o rozmowach z PSL i Lewicą

Jednocześnie wskazał, że „ostatnie tygodnie pokazują, że perspektywa znalezienia porozumienia się poszerza”. Warto dodać, że wśród ugrupowań tworzących koalicję rządową nie było dotąd zgody w kwestii związków partnerskich. Projekt pilotowany przez Kotulę, oprócz Lewicy, popierali przedstawiciele KO i Polski 2050, jego zapisom sprzeciwiali się natomiast politycy PSL, którzy proponowali projekt ustawy o statusie osoby najbliższej.

Na początku sierpnia premier Donald Tusk mówił, że ma zapewnienia ze strony PSL i Lewicy, że oba ugrupowania są gotowe do przedstawienia wspólnego sposobu działaniaws. związków partnerskich i „jakiegoś kompromisu dotyczącego legalności aborcji”. Przyznał, że choć będzie to postęp, będzie on połowiczny.

Ustawa zmieni ponad 200 obecnych przepisów

Projekty ustawy o związkach partnerskich i ustawy wprowadzającej związki partnerskie, które zostały opublikowane na stronach RCL, zakładają wprowadzenie zmian w ponad 200 obowiązujących obecnie ustawach. Według tej propozycji osoby, które zawrą związek partnerski – zarówno tej samej, jak i różnej płci – miałyby mieć możliwość: przyjąć wspólne nazwisko, rozliczać się razem w urzędzie skarbowym, zyskają także prawo do informacji medycznej na swój temat, dziedziczenia po sobie i pochówku partnera lub partnerki. Podczas dotychczasowych konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych do projektów zgłoszono ponad 6 tys. uwag.

W mediach pojawiła się informacja, że Kotula przygotowała projekt ustawy o tzw. umowie partnerskiej, który uwzględnia uwagi PSL-u dotyczące zawierania związków partnerskich. PSL np. nie zgadzał się, by zawieranie związków partnerskich odbywało się w Urzędzie Stanu Cywilnego. Propozycja Kotuli zakłada m.in., że umowa partnerska będzie zawierana u notariusza.