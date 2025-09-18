Aplikacja pokieruje do schronu

Jak informowała w marcu Państwowa Straż Pożarna, System Ostrzegania i Alarmowania Ludności, nad którym pracuje formacja, będzie oparty na dwóch podstawowych filarach: aplikacji i syrenach alarmowych. Aplikacja ma być dostępna w sklepach poszczególnych operatorów, syreny zaś mają być w pierwszej kolejności montowane w jednostkach ochotniczych straży pożarnych oraz w jednostkach ratowniczo-gaśniczych, a także w jednostkach komend powiatowych i miejskich PSP w całym kraju.

Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, pytana o aplikację schronową, przekazała, że prace nad nią trwają.

– Rozważamy różne warianty, jak np. to, czy aplikacja będzie zbierała i przekazywała informacje dla mieszkańców danego regionu, czyli czy informujemy mieszkańców np. województwa podkarpackiego lub lubelskiego o schronach i miejscach doraźnego schronienia tylko na ich terenie, czy raczej będzie to informacja ogólnopolska – powiedziała.

Gałecka przypomniała, że mapa, na której można sprawdzić najbliższe schrony i miejsca schronienia, jest m.in. na stronach PSP. – To funkcjonuje, ale mamy świadomość, że system aplikacji byłby lepszy, bardziej kompatybilny, sprawniejszy i przede wszystkim bardziej wygodny dla mieszkańców – oceniła.

MSWiA nadrabia działania w obronie cywilnej

Dodała, że prace nad aplikacją, podobnie jak wszystkie inne działania w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej, są kwestią priorytetową.

– Przypominam, że przez lata one były zaniedbywane, nikt nie myślał o kwestiach związanych z ochroną ludności i ochroną cywilną, a to jest pewien proces. Te rzeczy nie zadzieją się w ciągu jednego dnia – oceniła.

MSWiA przekazało, że Państwowa Straż Pożarna i powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego dokonują przeglądu obiektów budowlanych. Obiekty zbiorowej ochrony możemy podzielić na miejsca doraźnego schronienia i na budowle ochronne. Te z kolei dzielą się na schrony oraz ukrycia.

„Ogółem, do 12 września 2025 r., organy ochrony ludności zleciły niemal 4 tys. sprawdzeń dotychczasowych obiektów. Dotychczas PSP i PINB wspólnie przeprowadziły ponad 2 tys. takich wizytacji, wydając stosowne opinie dla organów ochrony ludności. PSP stwierdziła dotychczas, że ponad 1 tys. budowli ochronnych może spełniać funkcje ochronne, przewidziane w rozporządzeniu MSWiA” – podkreślił resort.

W Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC) na lata 2025-2026 przewidziano blisko 5 mld zł dla samorządów na zadania związane z ochroną ludności i obroną cywilną. Jak podkreślił resort, przygotowanie obiektów ochrony zbiorowej, ulepszone systemy alarmowania i łączności oraz rozwój obrony cywilnej to główne kierunki działań w ramach Programu OLiOC.

Przepisy ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej zakładają sprawdzenie obiektów, które mogą służyć za obiekty zbiorowej ochrony. Opinie i dokumentacja techniczna z przeglądu takich obiektów będą jednym z kryteriów wsparcia finansowego udzielanego, m.in. na remonty i modernizację budowli ochronnych.

Strażacy dokonali przeglądu schronów

Od października 2022 r. do lutego 2023 r. Państwowa Straż Pożarna przeprowadziła pierwszą inwentaryzację obiektów budowlanych pod kątem identyfikacji miejsc schronienia, które mogłyby zostać wykorzystane m.in. podczas ekstremalnych zjawisk pogodowych. Inwentaryzowano również budowle ochronne i schrony cywilne zgodnie z definicją ujętą w konwencji genewskiej. W działaniach uczestniczyło 13 tys. strażaków.

W kilka miesięcy udało się zinwentaryzować prawie 235 tys. budynków. Ponad 224 z nich strażacy zewidencjonowali samodzielnie, a ponad 10 tys. wspólnie z samorządami. Jak informowała wtedy PSP, w całym kraju jest ponad 224 tys. miejsc doraźnego schronienia, czyli obiektów osłonowych chroniących m.in. przed skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych. Z tamtych informacji wynikało, że może się w nich schronić ponad 49 mln osób. Łączna pojemność wszystkich budowli ochronnych miała wynieść ok. 1,43 mln osób.

Na podstawie tamtej inwentaryzacji na stronach PSP opublikowana została aplikacja, która – jak się później okazało – nierzadko wskazuje obiekty zamknięte. (PAP)

mchom/ joz/ lm/