Polska wzywa ONZ po atakach rosyjskich dronów

Wicepremier Radosław Sikorski podkreślił w czwartek w radiu RMF FM, że Polska domaga się nałożenia sankcji na Rosję i wzmocnienia wsparcia Ukrainy. Jak dodał, na wniosek Polski zostanie zwołane nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Według szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ma to na celu "przyciągnięcie uwagi całego świata do tego bezprecedensowego ataku rosyjskich dronów na państwo członka nie tylko ONZ-u, ale i Unii Europejskiej i NATO”.

- Występowałem w przeszłości przed Radą Bezpieczeństwa ONZ i wydaje mi się, że to się niosło, nasze argumenty się przebijały. Jeszcze nie zdecydowaliśmy, kto będzie mówił w imieniu Polski - powiedział Sikorski.

Radosław Sikorski: świat musi reagować

Zaznaczył, że gdy dochodzi do 19 naruszeń naszej przestrzeni powietrznej przez kilkanaście zidentyfikowanych dronów w akcji trwającej 7 godzin nie można mówić o przypadku. Nazwał to "testowaniem wojskowym i politycznym nie tylko Polski, ale całego NATO". Sikorski przypomniał, że Polska w środę zażądała uruchomienia konsultacji międzysojuszniczych w ramach artykułu 4 NATO, co jak zauważył, historycznie miało już miejsce w przypadku np. Turcji w trakcie wojny w Iraku, czy wojny domowej w Syrii, kiedy sojusz wzmacniał jej zdolności przeciwlotnicze i przeciwrakietowe. Podkreślił, że tym razem Polska nie domaga się wyłącznie wzmocnienia tych zdolności, ale także nałożenia sankcji na Rosję oraz większego wsparcia dla Ukrainy.

Rada Bezpieczeństwa ONZ – kluczowy organ w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa na świecie

Rada Bezpieczeństwa to jeden z sześciu głównych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych. Na Radzie Bezpieczeństwa ciąży główna odpowiedzialność za utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Podobnie jak Zgromadzenie Ogólne, może ona nakładać sankcje na państwa członkowskie.

Polska przestrzeń powietrzna naruszona – wojsko neutralizuje drony

W nocy z wtorku na środę, w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne. Polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów; w przypadku tych mogących stanowić zagrożenie zdecydowano o neutralizacji. Wojsko i służby poszukują szczątków maszyn. Zgodnie z ostatnimi danymi MSWiA, znaleziono dotychczas pozostałości 16 dronów.