Jednocześnie premier wskazał na niepokojący kontekst – rozpoczynające się rosyjsko-białoruskie manewry Zapad.

Premier Tusk: Polska nie znalazła się w stanie wojny

Donald Tusk zaznaczył w Sejmie, że Polska nie znalazła się w stanie wojny, ale nie należy lekceważyć sytuacji. – Chcę bardzo mocno podkreślić, nie ma dziś powodu twierdzić, że znaleźliśmy się w stanie wojny, ale nie ulega wątpliwości, że ta prowokacja przekracza dotychczasowe granice i ma charakter nieporównywalnie bardziej niebezpieczny z punktu widzenia Polski niż wszystkie wcześniejsze – mówił premier.

To mocne słowa, które jasno wskazują na powagę sytuacji i wagę wyzwań, przed jakimi staje polskie państwo.

Rosyjskie drony jako część większej operacji

Szef rządu ostrzegł, że wtorkowy incydent to nie pojedyncze zdarzenie, lecz element szerszego planu. Drony, które wleciały w polską przestrzeń powietrzną, określił jako „tylko część dużej operacji”. Wskazał przy tym na ćwiczenia wojskowe Zapad, które rozpoczną się już w piątek i obejmują wspólne manewry armii białoruskiej i rosyjskiej.

Polska zamyka granicę z Białorusią przez manewry Zapad 2025. Symulują atak na Przesmyk Suwalski
Polska zamyka granicę z Białorusią przez manewry Zapad 2025. Symulują atak na Przesmyk Suwalski

Zobacz również

Zdaniem Tuska, to właśnie te ćwiczenia stanowią tło, w którym należy interpretować prowokację z udziałem dronów.

Ćwiczenia Zapad: agresywny charakter i groźne symulacje

Premier zwrócił uwagę, że rosyjsko-białoruskie manewry mają wyjątkowo ofensywny charakter. – Nieprzypadkowo są one na pograniczu białorusko-litewsko-rosyjskim, mówię o obwodzie kaliningradzkim. Wiadomo, że przesmyk suwalski jest tutaj jednym z planowanych celów przyszłych, potencjalnych operacji rosyjskich – zaznaczył Tusk.

Tzw. przesmyk suwalski to wąski pas graniczny między Polską a Litwą, uznawany za jedno z najbardziej strategicznych miejsc w całym regionie NATO. W razie konfliktu militarnego mógłby zostać odcięty przez rosyjskie i białoruskie wojska, co miałoby dramatyczne konsekwencje dla bezpieczeństwa sojuszu.

Drony nad Polską, przesmyk zagrożony. Rosja może szykować inwazję na kraje NATO
Drony nad Polską, przesmyk zagrożony. Rosja może szykować inwazję na kraje NATO

Zobacz również

Prowokacja z dronami powiązana z manewrami wojskowymi

Premier ocenił, że incydent z dronami nie był przypadkowy. Oświadczył, że istnieje bezpośredni związek między naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej a manewrami Zapad. – Kontekst jest oczywisty i nie ma wątpliwości, że budzenie chaosu, paniki, niepokoju i podziałów politycznych oraz bezpośredni związek z manewrami Zapad to coś więcej, niż manifestacja i coś więcej niż prowokacja – podkreślił.

Tak jednoznaczne stanowisko premiera pokazuje, że Warszawa traktuje wtorkowe wydarzenia jako część szerszej strategii destabilizacji wschodniej flanki NATO.

Polska między prowokacją a demonstracją siły

Zdaniem Donalda Tuska incydent z dronami to próba wywołania napięć politycznych i społecznych w Polsce, a jednocześnie testowanie reakcji sojuszu. Rosja wraz z Białorusią demonstrują siłę, ale robią to w sposób, który może prowadzić do eskalacji.

Polski rząd jasno wskazuje, że jest przygotowany na różne scenariusze, ale nie zamierza dać się wciągnąć w narrację o bezpośrednim konflikcie zbrojnym.