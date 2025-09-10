Polska wnioskuje o uruchomienie art. 4

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Premier podkreślił, że drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone.

Premier Tusk zaznaczył, że decyzja ws. wniosku formalnego o uruchomienie art. 4 NATO była „wspólną rekomendacją i wspólną decyzją” jego i prezydenta Nawrockiego.

Podkreślił, że złożenie wniosku formalnego o uruchomienie art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego to „dopiero wstęp do pogłębionej współpracy na rzecz bezpieczeństwa naszego nieba i naszej granicy, która jest granicą NATO”. Dodał, że „słowa tu w żadnym wypadku nie wystarczą”.

- Będziemy oczekiwali w czasie konsultacji, zarówno w trybie artykułu czwartego, jak i konsultacji politycznych pomiędzy stolicami, zdecydowanie większego wsparcia. To nie jest nasza wojna. To nie jest wojna wyłącznie Ukraińców. To jest wojna, to jest konfrontacja, którą Rosja wypowiedziała całemu wolnemu światu - oświadczył premier.

Co to jest art. 4?

Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron

- art. 4.

Artykuł 4 znajduje zastosowanie w sytuacjach, które nie muszą oznaczać bezpośredniego ataku zbrojnego, lecz mogą stwarzać poważne ryzyko dla integralności terytorialnej, suwerenności politycznej lub bezpieczeństwa któregoś z państw członkowskich. Jest to sygnał, że NATO uważnie obserwuje rozwój wydarzeń i jest przygotowane do reakcji. Jest to mechanizm dyplomatyczny i wyprzedza art. 5, który dotyczy bezpośredniego ataku zbrojnego i uruchamia artykuł o kolektywnej obronie.

Artykuł 4 jest uruchamiany na wniosek państwa członkowskiego. Sekretarz generalny NATO uruchamia konsultacje i sprawa jest omawiana w Radzie Północnoatlantyckiej.