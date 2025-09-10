Wydarzenie związane z wtargnięciem w polską przestrzeń powietrzną stało się powodem, dla którego Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o natychmiastowym zwołaniu narady w BBN. Prezydent podkreślił, że bezpieczeństwo obywateli i ochrona granic to absolutne priorytety władz Rzeczypospolitej.

Kto uczestniczył w spotkaniu w BBN?

Na spotkanie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego zostali wezwani najważniejsi decydenci w państwie. W naradzie uczestniczyli: premier Donald Tusk, szef BBN Sławomir Cenckiewicz, zastępca szefa BBN Mirosław Bryś, szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szefernaker oraz rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Tak szeroka reprezentacja pokazuje, że sprawa została potraktowana jako kwestia najwyższej wagi.

Po spotkaniu odbyła się konferencja prasowa.

Rozważania nad uruchomieniem artykułu 4 NATO

Jak poinformował Karol Nawrocki po serii telefonicznych analiz sytuacji prezydent zdecydował się osobiście odwiedzić Centrum Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. To tam generał Klisz przedstawił mu pełen raport dotyczący ataku dronów.

W dowództwie obecny był również premier Donald Tusk.Wspólnie z prezydentem podjęto decyzję o zwołaniu specjalnej narady w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, która rozpoczęła się o godzinie 6:30.

„W naradzie wzięli udział oczywiście moi ministrowie, szef BBN-u, a także pan premier Donald Tusk, przede wszystkim generałowie, w tym generał Kukuła, szef Sztabu Generalnego, ale także wiceministrowie Obrony Narodowej” – relacjonował prezydent.

Podczas porannej narady omawiano kwestie możliwej reakcji sojuszniczej. Szczególną uwagę poświęcono ewentualności uruchomienia artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego.

„W czasie tego spotkania dyskutowaliśmy o możliwości uruchomienia artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Ta dyskusja dotyczyła także konieczności wzmocnienia polskiej obrony przeciwdronowej w kontekście także współpracy Polski z Sojuszem Północnoatlantyckim” – podkreślił prezydent.

Punkt ten przewiduje, że strony traktatu będą się wspólnie konsultowały, ilekroć zdaniem którejkolwiek z nich zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze stron. Jest to mechanizm wezwania do konsultacji w sprawach wojskowych i może prowadzić do wspólnych decyzji lub działań

Raport w ciągu 48 godzin

Generał Wiesław Kukuła zobowiązał się do przedstawienia pełnej analizy sytuacji w ciągu dwóch dni.

„Odebrałem także pełen raport od generała Kukuły, który powiedział, że w ciągu 48 godzin Wojsko Polskie będzie miało pełną analizę tego, co się wydarzyło” – poinformował prezydent, zaznaczając jednocześnie, że równolegle trwa analiza szkód dokonanych na terenie Polski.

Kolejna Rada Bezpieczeństwa Narodowego za dwa dni

Z uwagi na powagę sytuacji prezydent podjął decyzję o zwołaniu w ciągu 48 godzin Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

„Na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego musimy już dysponować pełnymi informacjami, aby móc w sposób odpowiedni reagować na zaistniałą sytuację” – stwierdził.

Prezydent podkreślił, że przez cały czas pozostawał w kontakcie z sojuszniczymi przywódcami oraz sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte.

„To jest bezprecedensowy moment w historii sojuszu północnoatlantyckiego, ale też w historii tej najnowszej Polski. Ten atak dronów jest rzeczywiście, Drodzy Państwo, wyjątkowy, więc musimy wyciągnąć pełne konsekwencje z tego, co się stało” – zaznaczył.

Podziękowania dla wojska i sojuszników

Na zakończenie swojego wystąpienia prezydent podziękował polskim żołnierzom, a zwłaszcza pilotom, za profesjonalizm i skuteczność.

„Na sam koniec chciałem z całego serca, jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych, podziękować wszystkim polskim żołnierzom, przede wszystkim polskim pilotom. Chciałem podziękować naszym sojusznikom. Rzeczywiście te mechanizmy zadziałały. Potwierdziliśmy, że w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego za sprawą polskiego żołnierza, polskiego pilota, ale także naszych sojuszników potrafimy reagować na tego typu sytuacje” – mówił.

Jednocześnie zaznaczył, że przed Polską stoi jeszcze wiele wyzwań i konieczność dalszego wzmacniania systemu obronnego.