- Trudno uwierzyć, że ostatnia inwazja rosyjskich dronów na polską przestrzeń powietrzną była błędem – ocenił Townsend, tłumacząc, że „jeden dron to błąd, ale wiele dronów to nie jest błąd”.

Rozmówca brytyjskiej stacji stwierdził, że należy dać Polsce „czas na zrozumienie, co się wydarzyło i jakie jest jej stanowisko”. „To jest najprawdopodobniej test – test, na który NATO musi odpowiedzieć” – dodał.

W opinii Townsenda dobrą wiadomością jest to, że Polska i NATO zdają się panować nad sytuacją, o czym świadczy - jego zdaniem - fakt, że rosyjskie drony zostały wykryte na polskim radarze, a NATO podjęło działania.

- Teraz polityczna część NATO musi upewnić się, że odpowiedź Sojuszu będzie właściwa – podkreślił były urzędnik Pentagonu.

Z Londynu Marta Zabłocka (PAP)

mzb/ ap/