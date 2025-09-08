Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (OPEC) poinformowało, że od poniedziałku od godz. 1 nastąpi przerwa w dostawie ciepła do odbiorców z siedmiu gdyńskich dzielnic: Pustki Cisowskie-Demptowo, Witomino, Karwiny, Chwarzno-Wiczlino, Wielki Kack, Mały Kack i Dąbrowa.

Podano, że przerwa spowodowana jest koniecznością wykonania prac związanych z budową Obwodnicy Witomina.

Ponowne włączenie ciepła ma nastąpić w piątek, w późnych godzinach nocny.

Obwodnica Witomina będzie miała ponad 2,5 kilometrów. W przyszłości ma usprawnić komunikację między obwodnicą Trójmiasta a śródmieściem Gdyni. W ramach inwestycji powstaną dwa pasy ruchu w obydwu kierunkach i buspasy, a także cztery obiekty inżynieryjne, w tym kładka pieszo-rowerowa w ciągu leśnym, dwa przejścia dla zwierząt oraz wiadukt nad ulicą Witomińską.

Prace związane z budową drogi rozpoczęły się w lutym br. Koszt inwestycji to ponad 78 mln zł.(PAP)

pm/ agz/