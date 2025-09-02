Zmiany w 800 plus dla Ukraińców – co przewiduje projekt ustawy?

W poniedziałek wieczorem wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk, poinformował na platformie X (dawniej Twitter) o zakończeniu prac nad projektem ustawy uszczelniającej dostęp cudzoziemców do świadczeń na rzecz rodziny oraz ochrony zdrowia. Jak podkreślił wiceszef MSWiA, „w projekcie znajdują się zapisy pozwalające uniknąć chaosu po 30 września”. Karolina Gałecka, rzeczniczka prasowa ministerstwa, przyznała, że projekt ten powinien jeszcze we wrześniu trafić na posiedzenie rządu. We wtorek został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

800 plus dla cudzoziemców – wypłata świadczenia uzależniona od pracy i nauki dzieci w polskiej szkole

Projekt ustawy zakłada powiązanie prawa do świadczenia wychowawczego (tzw. 800 plus) dla cudzoziemców z państw trzecich, z aktywnością wnioskodawcy na rynku pracy oraz nauką dzieci w polskiej szkole. Dodatkowo, proponowane przepisy umożliwiają Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) comiesięczną weryfikację w rejestrze prowadzonym przez Komendanta Głównego Straży Granicznej spełnienia przesłanki zamieszkiwania cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki temu instytucja będzie mogła wypłacić świadczenie lub je wstrzymać.

„Dobry start” nie będzie dla każdego

Zgodnie z projektem ustawy, prawo cudzoziemców do świadczenia „Dobry start” ma być uzależnione od spełnienia warunku, dotyczącego aktywności zawodowej bądź podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu. Projekt zakłada również przedłużenie do 4 marca 2026 r. niektórych rozwiązań, przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa