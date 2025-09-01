Z opublikowanego w poniedziałek badania Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” wynika, że Koalicja Obywatelska uzyskała 32,6 proc. poparcia, a Prawo i Sprawiedliwość 31,6 proc.. Minimalna różnica między ugrupowaniami pokazuje, jak wyrównana jest walka o miano największej siły politycznej w kraju.

Trzecie miejsce zajęła Konfederacja, na którą wskazało 12,55 proc. respondentów.

Wyniki jasno sygnalizują, że układ sił w polskiej polityce pozostaje bardzo dynamiczny. Nawet niewielkie przesunięcia w elektoracie mogą zdecydować o tym, kto będzie miał realny wpływ na tworzenie przyszłej większości sejmowej.

Lewica w Sejmie, Razem i Konfederacja Korony Polskiej przekraczają próg

Na kolejnych miejscach znalazły się ugrupowania lewicowe. Lewica zdobyła 7,3 proc. głosów i znalazła się pewnie powyżej wymaganego progu. Co ciekawe, w badaniu wyodrębniono także Partię Razem, która samodzielnie osiągnęła wynik powyżej 5 proc. Również Konfederacja Korony Polskiej znalazła się wśród ugrupowań, które przekroczyły granicę wejścia do parlamentu.

Rozkład głosów wskazuje, że w przyszłym Sejmie reprezentowane byłyby zarówno partie centrowe i liberalne, jak i ugrupowania konserwatywne oraz skrajniejsze w swoich postulatach. Fragmentacja po stronie opozycyjnej mogłaby oznaczać trudności w budowaniu trwałych koalicji, a w konsekwencji większą niepewność polityczną.

Polska2050 i PSL poza parlamentem

Największym zaskoczeniem w sondażu okazały się wyniki ugrupowań, które dotychczas odgrywały ważną rolę w dyskusji publicznej. Polska2050 uzyskała jedynie 3,45 proc. poparcia, co oznacza, że ugrupowanie Szymona Hołowni znalazłoby się poza parlamentem. Jeszcze gorzej wypadło PSL, które w badaniu wskazało zaledwie 1,48 proc. ankietowanych.

To oznacza, że partie, które jeszcze niedawno były kluczowymi graczami politycznej sceny, dziś nie znalazłyby reprezentacji w Sejmie. Wynik ten może zwiastować konieczność przemyślenia strategii wyborczej i próbę odzyskania zaufania wyborców.

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster w dniach 30 sierpnia – 1 września 2025 roku. Zastosowano metodę CAWI (Computer-Assisted Web Interview), a próba objęła 1000 dorosłych Polaków. Tego rodzaju badania, choć coraz powszechniejsze, często budzą dyskusje wśród ekspertów ze względu na sposób doboru próby oraz fakt, że respondenci udzielają odpowiedzi w formie internetowej ankiety.