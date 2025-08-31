Onet ujawnił wyniki tajnego sondażu PiS, który miał zostać zlecony na potrzeby wewnętrznych analiz partii Jarosława Kaczyńskiego. Wynika z niego, że ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na co najmniej 35 proc. poparcia w wyborach parlamentarnych, przy czym dane są niedoszacowane. W efekcie PiS liczy na poparcie na poziomie aż 38,6 proc. A to by gwarantowało samodzielne rządy, co ponoć bardzo cieszy Jarosława Kaczyńskiego, który - jak donosi Onet - oskarża Konfederację o gotowość do rządzenia razem z Platforma Obywatelską.
