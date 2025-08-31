To symboliczne spotkanie stało się manifestacją europejskiej jedności i deklaracją braku ustępstw wobec polityki Rosji i Białorusi.

W Krynkach w Podlaskiem Ursula von der Leyen i Donald Tusk uczestniczyli w odprawie Straży Granicznej i wojska. To właśnie tutaj od kilku lat prowadzona jest hybrydowa presja migracyjna inspirowana przez Mińsk i Moskwę. Na 186 km tej granicy stoi stalowa bariera o wysokości 5,5 m, a na 206 km działa system elektroniczny, także na odcinkach rzecznych. W Lubelskiem dodatkowo wzdłuż Bugu powstała elektroniczna bariera o długości 171 km.

Delegacja odwiedziła również miejsce, gdzie składowane są elementy „Tarczy Wschód” – projektu mającego wzmocnić ochronę granic UE – a następnie udała się do Ozieran Małych, aby zobaczyć zmodernizowaną zaporę stalową.

Granica polsko-białoruska i stalowa zapora chroniąca Europę

Premier nawiązał do 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania Solidarności. – Wybrałem to miejsce, żeby pokazać, na czym polega dzisiaj współczesna solidarność. Ta granica jest dzisiaj tak samo istotna, jak wtedy istotne było nasze marzenie o tym, aby wyzwolić się spod sowieckiej dominacji – mówił Donald Tusk.

Podkreślił, że stalowa zapora „chroni Polskę i Europę przed wojną hybrydową wypowiedzianą przez Białoruś i Rosję”. – To nie jest żadna migracja, to są zorganizowane przez Łukaszenkę i Putina grupy ludzi, których zadaniem jest fizyczne atakowanie polskiej i europejskiej granicy – zaznaczył.

Donald Tusk: solidarność i zero ustępstw wobec Putina

Premier odniósł się także do sytuacji na Ukrainie. – Żadne ustępstwa, żadna subtelna gra z Władimirem Putinem i agresywną Rosją nie prowadzi do sukcesu, nie gwarantuje nam bezpieczeństwa – podkreślił.

Wskazał, że Polska oczekuje twardej postawy całej Europy wobec Rosji i pełnego wsparcia we wzmacnianiu bezpieczeństwa. – Polska, Europa, NATO, Stany Zjednoczone muszą być bardzo twardzi, zdecydowani, solidarni wobec tej kolejnej wersji imperium zła – mówił.

Zaznaczył również, że nasz kraj w przyszłym roku zainwestuje 200 mld zł w przemysł obronny i armię.

Program SAFE i miliardy euro na bezpieczeństwo Polski

Donald Tusk przypomniał, że Polska aplikuje o dziesiątki miliardów euro w ramach programów unijnych wzmacniających bezpieczeństwo, w tym SAFE. – My nikogo o nic nie prosimy, bo w tej sprawie nikt nikomu łaski nie robi – stwierdził premier.

Obecność Ursuli von der Leyen miała potwierdzać, że bezpieczeństwo granic to obecnie priorytet Unii. – Bezpieczna Polska, bezpieczna granica, to bezpieczna Europa i bezpieczne europejskie granice – mówił Tusk.

Von der Leyen: Putin się nie zmieni

Przewodnicząca Komisji Europejskiej przypomniała, że do 2030 roku w unijny plan obronny ma zostać zainwestowane 800 mld euro. Polska jest największym beneficjentem programu SAFE, w ramach którego 19 państw złożyło już wnioski na kwotę 150 mld euro.

– Możemy także użyć tego, aby inwestować w bazę przemysłową Ukrainy, ponieważ jest dla nas krytycznie ważne, aby Ukraina pozostała silna – mówiła Ursula von der Leyen.

Dodała, że obecność w Krynkach to wyraz solidarności Europy z Polską. – Już od lat Polska ma do czynienia z celowymi i cynicznymi atakami hybrydowymi. Chciałabym podkreślić, że Europa stoi z wami ramię w ramię na wszystkie możliwe sposoby – zadeklarowała.

Odnosząc się do polityki Moskwy, stwierdziła: „Putin się nie zmienił i nie zmieni”. Nazwała go „drapieżnikiem, który przez ostatnie 25 lat zaczął cztery różne wojny”. – Widzimy, że da się go okiełznać wyłącznie poprzez silne odstraszanie – mówiła.

Napięcie na granicy podczas konferencji

Premier Tusk ujawnił, że tuż przed spotkaniem z mediami służby rekomendowały rezygnację z oświadczeń, ponieważ po stronie białoruskiej pojawili się żołnierze z długą bronią. – I usłyszałem te słowa, jakie chciałem usłyszeć, i dla nas tu w Polsce oczywiste: zero ustępstw. Nikt nas tutaj nie będzie straszył, ani niepokoił. Jesteśmy tutaj także po to, by pokazać tę prawdziwą europejską determinację – powiedział premier.

Na platformie X zamieścił zdjęcie, na którym widać funkcjonariusza SOP stojącego przy zaporze, za którą pojawił się zamaskowany białoruski żołnierz z bronią. „Przewodnicząca Ursula von der Leyen zobaczyła na własne oczy, jaka jest sytuacja na wschodniej granicy Unii i Polski” – napisał Tusk.

Polska największym beneficjentem europejskich środków

Wiceszef MON Cezary Tomczyk skomentował wydarzenie na platformie X. „KE przekazała, że nasz kraj będzie największym beneficjentem środków europejskich w ramach programu SAFE. Tarcza Wschód, ochrona granicy państwowej, polskie projekty i produkty takie jak KRAB, BORSUK czy PIORUN mogą stać się kołem zamachowym polskiej gospodarki” – stwierdził.