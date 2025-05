We wtorek działacze PO w ramach akcji "Obywatele Naprzód" odwiedzają miejscowości w Podlaskiem, gdzie zachęcają do głosowania na Rafała Trzaskowskiego w zbliżających się wyborach. Objazd rozpoczął się na targowisku w Sokołach, gdzie senator Krzysztof Kwiatkowski i inni działacze PO rozdawali ulotki i zachęcali przez megafon do głosowania na Trzaskowskiego.

"Ekipa z senatorem Kwiatkowskim rozdawała ulotki Rafała Trzaskowskiego i zostali oni słownie i fizycznie napadnięci przez jakichś ludzi, którzy tam byli. Słabo to wyglądało, nic się nikomu nie stało" - powiedział PAP przewodniczący PO w Podlaskiem poseł Krzysztof Truskolaski. Dodał, że jedna z osób została trafiona jajkiem w twarz.

Z zamieszczonego przez posła na platformie X filmiku wynika, że gdy senator Kwiatkowski mówił przez megafon, kilku starszych mężczyzn zaczęło uderzać w megafon i krzykami zakłócać akcję. Jedna z tych osób uderzyła też w megafon kulą ortopedyczną. Słychać również wypowiadane wulgaryzmy w stronę osoby, która nagrywała filmik. "Hejt i mowa nienawiści prowadzi dziś do agresji, z jaką spotkała się ekipa senatora K. Kwiatkowskiego, która została dziś zaatakowana na rynku w Sokołach. Nie ma zgody na fizyczne ataki i agresję" - napisał na platformie X Truskolaski.

Sprawa została zgłoszona na policję. Jak poinformował PAP rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa, policja prowadzi czynności na miejscu, identyfikuje osoby, które zaatakowały senatora i inne osoby. Krupa powiedział, że badane jest też, czy doszło tam tylko do znieważenia, czy też jeszcze naruszenia nietykalności cielesnej. Policja posiada nagrania, zbiera też relacje świadków.

PO nie przerywa objazdu i - jak zapewnił poseł Truskolaski - zaplanowana trasa jest kontynuowana. Działacze mają odwiedzić także m.in. Białystok.