1 września odbędą się uroczystości z okazji 85. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Prezydent Karol Nawrocki będzie tego dnia obecny na uroczystościach na Westerplatte i w Wieluniu – poinformował w środę szef Kancelarii Prezydenta, Zbigniew Bogucki.

Szef KPRP: 1 września to data ważna i tragiczna

Jak podkreślił, oba te miejsca symbolizują niemiecki atak na II Rzeczpospolitą i mają szczególne znaczenie dla polskiej tożsamości narodowej. Zdaniem Boguckiego, 1 września to dla Polski data ważna i tragiczna. To dzień rozpoczęcia II wojny światowej - najstraszniejszego z konfliktów zbrojnych, który dotknął całą ludzkość, a szczególnie obywateli Rzeczypospolitej.

Prezydent Nawrocki a pamięć historyczna

Szef KPRP przypomniał, że prezydent Nawrocki, jako historyk, były szef Instytutu Pamięci Narodowej i Muzeum II Wojny Światowej, przykłada ogromną wagę do kwestii pamięci historycznej i tożsamości narodowej. Dlatego jego obecność zarówno na Westerplatte, jak i w Wieluniu jest oczywista.

Westerplatte i Wieluń – symbole agresji III Rzeszy

Bogucki zwrócił również uwagę, że Westerplatte i Wieluń to miejsca szczególnie symboliczne, związane z „bestialskim, niemieckim, hitlerowskim atakiem na II Rzeczpospolitą”. W tym roku przypada 86. rocznica agresji III Rzeszy Niemieckiej na Polskę. 1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa, która pochłonęła miliony ofiar. Niespełna trzy tygodnie później, 17 września, do ataku na Polskę przystąpiła również Armia Czerwona.