Sąd Najwyższy w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej uchwałą z dnia 26 sierpnia 2025 r. (sygn. akt I ZZ 2/25), zawiesił w czynnościach służbowych Dariusza K., sędziego Sądu Rejonowego w Lubaniu, który 18 sierpnia br. kierował w stanie nietrzeźwości pojazdem samochodowym typu kamper. Decyzja obowiązuje do 1 grudnia 2025 r.

Sąd Najwyższy zawiesił sędziego z Lubania – decyzja Izby Odpowiedzialności Zawodowej

Sąd Najwyższy uznał, że okres pozwoli na ewentualne uruchomienie postępowania w przedmiocie zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz jest wystarczający do przeprowadzenia czynności wyjaśniających przez właściwego rzecznika dyscyplinarnego. Uchwała podjęta przez Sąd Najwyższy była wynikiem kontroli zarządzenia Ministra Sprawiedliwości Waldemara Żurka, który 20 sierpnia br. nakazał natychmiastową przerwę w czynnościach sędziego.

Jazda pod wpływem alkoholu – szczegóły interwencji policji w Lubaniu

Dariusz K. został zatrzymany przez policjantów z Lubania w poniedziałek 18 sierpnia. Tego dnia – według zgłoszeń świadków – jechał pod prąd ulicami miasta i uszkadzał przy okazji okoliczne ogrodzenia. Badanie alkomatem miało wykazać u niego ponad 1 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, co odpowiada około 2 promilom.