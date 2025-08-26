Dodano, że do zdarzenia doszło ok. godziny 20 w pobliżu miejscowości Czeremcha w woj. podlaskim. - W trakcie udaremniania nielegalnego przekroczenia granicy przez grupę agresywnych migrantów żołnierz Zgrupowania Zadaniowego Podlasie odniósł obrażenia. W trakcie udaremniania nielegalnego przekroczenia granicy przez grupę agresywnych migrantów żołnierz Zgrupowania Zadaniowego Podlasie odniósł obrażenia. Podczas użycia środków przymusu bezpośredniego wybuchł granat hukowo-błyskowy i żołnierz doznał urazu lewej ręki - powiedziała ppłk Magdalena Kościńska z Dowództwa Operacyjnego RSZ.

Dodała, że granaty hukowo-błyskowe są na wyposażeniu wojska i są to środki przymusu bezpośredniego.

Koniec z pomocą dla Ukraińców bez pracy? Prezydencki projekt już w Sejmie
Na miejscu zdarzenia żołnierzowi udzielono pierwszej pomocy przedmedycznej. Został on przetransportowany do szpitala w Białymstoku, gdzie udzielono mu specjalistycznej pomocy.

Jak informuje Dowództwo, stan żołnierza jest stabilny. Na miejscu zdarzenia sprawę wyjaśnia Żandarmeria Wojskowa.

Polski żołnierz zaatakowany na granicy. Migrant został zatrzymany
Odnosząc się we wtorek w rozmowie z WP.PL do tego zdarzenia wiceszef MON Paweł Zalewski mówił, że od dłuższego czasu wzrasta agresja i presja na tę część granicy. Jak dodał, zbudowana tam zapora jest skuteczna i przekroczenie granicy jest praktycznie niemożliwe, toteż migranci szkoleni przez białoruskie KGB i rosyjskie FSB są coraz bardziej agresywni. Jednocześnie wiceszef MON zaznaczył, że w związku ze zbliżającymi się rosyjsko-białoruskimi ćwiczeniami wojskowymi Zapad-2025, które odbędą się we wrześniu, „możemy spodziewać się wielu prowokacji”.

Prowokacje na granicy w związku z ćwiczeniami Zapad 2025 będą się zdarzały
