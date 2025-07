„Nielegalni migranci, którzy przybyli z Libii w ciągu ostatnich kilku godzin, zostali zatrzymani przez straż przybrzeżną”, napisał minister ds. migracji i azylu Thanos Plewris Thanos Plevris w serwisie X. „Nie mają prawa do ubiegania się o azyl, nie zostaną zabrani do ośrodków recepcyjnych, ale pozostaną zatrzymani przez policję do czasu rozpoczęcia procesu ich deportacji”.