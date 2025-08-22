Nowelizacja prawa bankowego przez prezydenta. Co oznacza dla klientów banków i SKOK-ów?

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację prawa bankowego oraz niektórych innych ustaw. Nowela umożliwia bankom udzielanie informacji stanowiących tajemnicę bankową m.in. syndykowi, nadzorcy sądowemu oraz zarządcy w zakresie niezbędnym w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Ponadto SKOK-i prowadzące rachunki upadłego podmiotu zostaną zobowiązane do zawiadomienia o tym syndyka tego podmiotu. Podobny obowiązek ma zostać nałożony na SKOK-i i banki w przypadku restrukturyzacji.

Kiedy zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy prawa bankowego?

W ustawie zawarto przepis przejściowy, zgodnie z którym do postępowań upadłościowych oraz postępowań restrukturyzacyjnych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, będą stosowane przepisy dotychczasowe. Przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Obecnie prowadzenie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych jest utrudnione, ponieważ syndyk nie może np. uzyskać od banku lub SKOK-u informacji o rachunkach bankowych dłużnika. W takiej sytuacji postępowanie upadłościowe napotyka na problemy, co powoduje szkody dla wierzycieli.