W ostatnim czasie głośno było o projekcie ustawy dającej możliwość uregulowania swoich relacji parom nie będącym małżeństwami. Miałaby być ona rejestrowana u notariuszy.

Wsparcie dla par w związkach i rozwodzących się

– To jest bardzo dobry pomysł, wychodzący naprzeciw oczekiwaniom społecznym, z którymi na co dzień spotykamy się w kancelariach. Obecnie ciężko jest uregulować sytuację tego rodzaju związków, ponieważ nie dysponujemy narzędziami, które w sposób pełny mogłyby zabezpieczyć ich sytuację– opowiada Tomasz Karłowski, dodając, że w praktyce chodzi zwykle o pary dwupłciowe żyjące w konkubinacie.

– Notariusz, jako osoba zaufania publicznego i profesjonalny prawnik, jest w stanie dostosować tu rozwiązanie do konkretnej sytuacji – zaznacza.

Analogicznie mogłoby się stać w przypadku uproszczenia procedury rozwodów, nad czym pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Tu również notariusze gotowi są do zaangażowania się.

Nowe sprawy związane z nieruchomościami – i nie tylko

– Zachwyca mnie dbałość, z jaką notariusze podchodzą do wykonywania swojej pracy. Jestem zwolennikiem, by jak najwięcej czynności, które dziś podejmują sądy w procesach, przekazać notariuszom – mówił w październiku podczas konferencji „Ochrona prawna jako instrument urzeczywistnienia praw jednostki” Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości.

Jak podkreśla Tomasz Karłowski, notariusze mają ogromne doświadczenie między innymi w sprawach związanych z nieruchomościami. Notariusze mogliby w większym zakresie niż dotychczas przejąć od sądów sprawy dotyczące zniesienia współwłasności oraz podziału majątku. Doskonałym rozwiązaniem w tego typu przuypadkach byłaby obowiązkowa, przedsądowa procedura ugodowa u notariusza.

– Kolejną sprawą są nakazy zapłaty, które jeszcze w państwowych biurach notarialnych były w kompetencjach notariuszy. Takie rozwiązanie w znaczny sposób przyśpieszyłoby inne postępowania sądowe – wyjaśnia Tomasz Karłowski.

Z kolei przykładem działania, w którym notariusze już dziś odciążają sądy, są akty poświadczenia dziedziczenia, czyli notarialne stwierdzenia nabycia spadku. W kancelariach sporządza się ich około 200 tys. rocznie. Warto zwrócić również uwagę na wprowadzenie możliwości składania za pośrednictwem notariuszy wniosków o wpis w księdze wieczystej w sprawach niezwiązanych ze sporządzanymi przez notariuszy dokumentami. Zamiast stać w kolejce w sądzie by złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki po spłaceniu kredytu, możnaby udać się do dowolnego notariusza i za jego pośrednictwem sprawę załatwić.

Być może zatem wkrótce dojdzie do zmian i Polacy będą mogli załatwić u notariuszy więcej spraw. Tym natomiast co się nie zmienia, i to od lat 90., są taksy notarialne. Przykładowo za poświadczenie życia, czyli czynność, która jak podkreśla Tomasz Karłowski ma wielką doniosłość, trzeba zapłacić… 5 zł.

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy.